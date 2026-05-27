A pocos meses de que termine su Gobierno, el presidente Gustavo Petro continúa realizando una serie de actividades en varias zonas del Caribe en el marco de una agenda regional.

Y este miércoles, 27 de mayo, el mandatario lideró una conversación con un grupo de niños y niñas de una institución educativa en Sincelejo, en el departamento de Sucre.

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En ese escenario, se realizó una actividad en donde los niños le formularon preguntas al presidente sobre su vida, sus gustos y hasta de política. Sin embargo llamó la atención una pregunta en particular, ya que le pidieron que contestara si las personas se han acercado por interés o por cariño.

El jefe de Estado respondió: “Uno sabe al final si quien está al lado de uno está porque lo quiere a uno o por interés. Es fácil, no es sino dejar correr un tiempo. Solo que las personas que están por interés, que están por ellas mismas viendo ver cómo ganan en un gobierno, ellas, no la gente, colocan su interés, su egoísmo por encima del bienestar de las personas”.

“Entonces terminan cometiendo unos errores inmensos que se vuelven muy públicos, se da uno cuenta incluso antes de que se vuelvan públicos y lo mejor con esas personas es sacarlas antes que lo saquen a uno”, recalcó Petro.

Además manifestó Petro en esa actividad: “Así que el número exacto te diré que no lo sé, pero un gran porcentaje de las personas en la función pública, muchas, ha sido la cultura administrativa en Colombia, están por su propio interés. Otro porcentaje importante y plausible que se debe aplaudir están por el beneficio de los demás la gente se divide más o menos entre los que solo piensan en sí mismo y los que piensan además de sí mismo en los demás y sobre todo en los demás”.

El jefe de Estado está realizando sus últimos actos públicos antes de finalizar su mandato, el cual termina el próximo 7 de agosto de 2026.

“Votamos por la vida o votamos por la muerte”: Gustavo Petro vuelve a referirse al panorama electoral

Por último sobre la época electoral por la que está atravesando el país, el próximo 31 de mayo los ciudadanos serán convocados a las urnas para que se defina el reemplazo de Petro en la Casa de Nariño, cuyos resultados marcarán la pauta sobre si habrá o no una segunda vuelta presidencial.