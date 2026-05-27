En la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el mandatario habló de los primeros consejos para la persona que llegue a la Casa de Nariño en su reemplazo.

Además, el jefe de Estado realizó un balance de los logros de su administración, la cual finaliza de acuerdo el próximo 7 de agosto.

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“Por desnutrición de niños, bajó todas las mortalidades; pero esta que es porque la sociedad no da agua, no da comida, bajó sustancialmente en sitios que antes eran noticia por los miles de niños que morían como la Guajira, el Chocó bajó, pero todavía hay que bajar más a cero; ningún niño —como ya lo logramos en Bogotá siendo alcalde, que llegamos a ese punto—, cero casos de muerte de niños por desnutrición, así tiene que ser todo el país, eso significa fuertes inversiones en agua potable, más de lo que se ha hecho, mucho más sistemas alimentarios, que hay que todavía proteger”, manifestó el mandatario colombiano en diálogo con un medio alternativo.

También expresó ante las tareas que debería profundizar el nuevo presidente que llegue a la Casa de Nariño: “Por ejemplo, cómo juntar la comida que se hace en el sur de la Guajira, que es tierra fértil, con agua y llevarla al norte, y yo veo el mapa, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer, hay una línea férrea que va del sur al norte hasta Villaportete, pero solo se usa para llevar carbón— una cosa estrafalaria porque los dueños de esa concesión privados usando un bien público que es de unos suizos—. Rencor, cómo es que no son capaces de prestar una hora al día, que ya no exportan tanto carbón para que la comida al sur vaya al norte, no vaya a Valledupar que allá hay más comida, sino al norte, en donde la gente se ha muerto de hambre”.

“Y eso en un tren, entonces un tren puede llevar cualquier cantidad de agua y comida, en un momento crítico donde haga falta son cosas que uno dice claro— eso se puede lograr con una emergencia económica—, pero si un magistrado llega en la tumba y no se da cuenta de lo que se quiere que es la vida, la vida de mucha gente pues la tumba entonces. Estas son cosas que quedan, desarrollar la red férrea para que el costo de transporte sea menor y no sea depredador sea más barato meterse en los temas de inteligencia artificial que hasta ahora está empezando en Colombia los mega datacenters y ponerla bajo control nacional; no que nuestro internet sea de Miami y solo de Miami —de allá es que viene—, sino que podamos nosotros mismos producir conocimiento”, recalcó.

También dijo: “Llegamos a un 60 % de cobertura de la juventud en edad de estudiar en universidad, 60 % ya la mayoría, estamos muy atrás, pero queda el 40 entonces el sistema educativo tiene que prosperar más. Una juventud que piense, que sepa pensar qué es lo que da la educación, pues no se va a meter de mafiosa por ahí que le peguen un tiro en cualquier campo de esos. La violencia disminuye, la paz se conquista, etc. Hay una serie de tareas”.

“Este ha sido uno de los primeros pasos, yo creo que en la dirección correcta pero hay que caminar más por ahí, no que nos pase como en Bogotá, porque cuando la alcaldía, —acuérdense dejé el estudio de metro subterráneo hace 10 años ya estaría hace 5 años debió haberse inaugurado—, que no que cambiar el proyecto, que no sé qué empezaron de cero, pero nos puede pasar lo mismo pero a nivel nacional”, puntualizó Gustavo Petro.

Finalmente, el jefe de Estado se ha enfrascado en una polémica por una supuesta participación indebida en política por apoyar al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Revuelo político que se desató en el país, por una reciente publicación que hizo en su cuenta personal de X, en el que compartió un video del cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla.

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“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata”, recalcó.

“En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, puntualizó.