Paola Holguín, del Centro Democrático, estalló: “Tuve que soportar mil ultrajes en silencio, que me llamaran traidora, faltona, falsa…”

No pasó desapercibido para la opinión pública un mensaje que compartió en su cuenta de X la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien compitió con Paloma Valencia y María Fernanda Cabal por el aval de ese partido político para aspirar a la Presidencia.

Ella estuvo en silencio durante varias semanas, luego de que Valencia se llevara el triunfo y estallara una crisis interna dentro de la colectividad por cuenta de los reparos de la familia de Cabal por las aparentes irregularidades que habrían ocurrido durante el proceso de selección, negadas por la dirección del partido.

Elecciones 2026: habla Paola Holguín antes de la primera vuelta presidencial

Holguín reveló el calvario que vivió en medio de la campaña y los ataques que recibió, pero que optó por la prudencia: “En esta campaña aprendí la facilidad que todos tenemos para juzgar sin conocer los hechos”.

A renglón seguido, la exprecandidata presidencial manifestó: “Tuve que soportar mil ultrajes en silencio, que me llamaran traidora, faltona, falsa y mil cosas más. Solo yo sabía que el silencio era una forma de lealtad y generosidad con quienes hoy me pregunto si la merecían o la valoraban”.

Senadora Paola Holguín. Foto: Samantha Chavez

Frente a esos acontecimientos, Holguín agregó: “No importa. Mantuve intacta mi coherencia, la lealtad con mis principios y eso que me enseñaron en casa. La generosidad no necesita recompensa, se paga a sí misma. Yo voy a continuar mientras Dios me dé vida, luchando por Colombia 🇨🇴, lo demás es lo de menos…”.

Frente al calor de las elecciones, ella reiteró en comunicación con SEMANA que el enemigo sería Iván Cepeda, el aspirante presidencial del Pacto Histórico: “Nosotros tenemos que derrotar a quien pretende continuar con este esquema de gobierno y yo creo que eso es lo que nos debe unir ahora”.

Ella agregó que conoce bien el papel de Cepeda: “12 años estuve en la Comisión Segunda, muchos años con Iván Cepeda. Yo lo conozco perfectamente. Sé de su radicalismo ideológico, sé de su frialdad, yo sé de su disciplina y de sus obsesiones”.