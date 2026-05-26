Paola Holguín dice que apoyaría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta: “Ahí vamos a estar enfilados”

En El Debate de SEMANA, la senadora y exprecandidata presidencial del uribismo, Paola Holguín, dijo que si el candidato presidencial Abelardo de la Espriella pasa eventualmente a segunda vuelta, lo apoyaría.

“Yo confío en Paloma, yo confío en el sentido patriótico de ella, de los colombianos. Y yo he dicho: ‘Si es Paloma, ahí vamos a estar enfilados; si es Abelardo, ahí vamos a estar enfilados, porque al final tenemos que derrotar a Cepeda’. Yo estuve 12 años en la Comisión Segunda, muchos años con Iván Cepeda; lo conozco perfectamente, sé de su radicalismo ideológico, sé de su frialdad, sé de su disciplina y de sus obsesiones y, cuando eso es lo que está en juego, yo siento que el amor por Colombia, la urgencia de proteger al país y a nuestros compatriotas, va a llevar a quien sea que sea, el que pase a segunda vuelta, pues todos vamos a estar ahí”, aseguró Holguín.

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La congresista del Centro Democrático también dijo creer en la sensatez de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, para que se apoyen en caso de que alguno de los dos pase eventualmente a una segunda vuelta.

Por otra parte, a Holguín se le consultó en El Debate por qué no se ha visto, junto a la también senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, apoyando de cerca la campaña presidencial de Valencia.

“Yo lo único que quiero decir sobre ese tema es que una lección que me deja esta campaña es que los colombianos tenemos mucha facilidad para juzgar. Nadie conoce los hechos, nadie sabe qué pasó en el proceso antes, durante y después. Nosotros lo sabemos. Yo he guardado un prudente silencio y lo voy a mantener. Yo siento todo el respeto por Paloma, por el expresidente Uribe y por el Centro Democrático. Yo siento toda la gratitud y espero que algún día los colombianos entiendan que mi postura y mi silencio es otra forma de lealtad y generosidad”, señaló Holguín.

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A propósito, al final de El Debate, Holguín no quiso revelar por quién votará en las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo. Recalcó que el voto es secreto.

“Los invito a que voten como yo les he dicho siempre, pensando en Colombia. Yo soy demócrata y lo seré hasta el día de mi muerte. Yo a nadie le digo cómo vote, pero sí les digo que voten pensando en el país. Y les voy a pedir de todo corazón que, si hay segunda vuelta, a la única persona que tenemos que derrotar es a Iván Cepeda”, concluyó Holguín.