Carolina Arbeláez, quien respalda a Paloma Valencia, dijo que se va con Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta: “Una soldada más”

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo y en el país hay mucha expectativa por lo que pueda pasar ese día.

Abelardo de la Espriella barre en las búsquedas de Google Trends, en el último mes, y le gana a Paloma Valencia en todas las regiones

Mientras tanto, la representante Carolina Arbeláez, quien está apoyando a la candidata presidencial Paloma Valencia, dejó claro que, si Abelardo de la Espriella llega a pasar a una eventual segunda vuelta, ella lo apoyaría.

“Yo no tengo ni la menor duda de que, si Abelardo llega a pasar a una segunda vuelta, aquí tendrá una soldada más para lograr ganar en esa segunda vuelta, y que necesitamos llegar con una convocatoria de los ciudadanos que están preocupados por lo que está pasando con el Gobierno actual. Sin lugar a dudas, aquí lo que está en juego es que, si gana Iván Cepeda, estas pudieran ser las últimas elecciones en la historia”, dijo la congresista Arbeláez.

En El Debate de SEMANA, la representante también manifestó que el candidato Iván Cepeda representaría el continuismo del presidente Gustavo Petro, en caso de que el hoy aspirante del Pacto Histórico logre llegar a la Casa de Nariño.

“Entonces yo no tengo, sin lugar a dudas, ni qué pensar. Si el 31 de mayo el país elige a Abelardo de la Espriella, yo estaré ahí, en esa manada, al lado de Sara Castellanos [senadora electa de Salvación Nacional que apoya a De la Espriella], ayudando a que sea él el presidente de la República. Pero, sin lugar a dudas, yo lo que quiero generar aquí es una conciencia de cómo se ha llevado el debate, el tono. Yo creo que hemos caído en eso y, en un país donde ha habido tanta polarización, tanta división, eso nos está haciendo mucho daño, sobre todo en los que compartimos los mismos principios“, resaltó Arbeláez en El Debate.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Sobre el camino que pueda llegar a tomar Valencia en caso de que De la Espriella pase a una eventual segunda vuelta, Arbeláez manifestó: “Paloma, creo que es una mujer que tiene grandeza y yo creo que aquí esas peleas se tendrán que superar de parte y parte, porque aquí lo que está en juego finalmente es el país. Hay fe y hay una esperanza de que sea Paloma la que pase. Abelardo lo ha dicho y yo estaré ahí, cargándole la maleta, y no espero menos por parte de Paloma y de la gente que la sigue y hace parte hoy de esta campaña”.