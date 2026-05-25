POLÍTICA

Abelardo de la Espriella barre en las búsquedas de Google Trends del último mes y le gana a Paloma Valencia en todas las regiones

En la plataforma de búsquedas hay más interés por el Tigre que por la candidata de la Coalición por Colombia.

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Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 12:31 p. m.
Abelardo de la Espriella barre en las búsquedas de Google Trends, en el último mes, y le gana a Paloma Valencia en todas las regiones.
Abelardo de la Espriella barre en las búsquedas de Google Trends, en el último mes, y le gana a Paloma Valencia en todas las regiones. Foto: Juan Carlos Sierra / Adobe Stock

Las búsquedas de Google suelen ser un indicador del interés que generan los temas o las personas entre los internautas. En las campañas políticas, durante años han sido una señal de cómo se mueven los votantes.

De acuerdo con lo que indica Google, el interés de búsqueda de Abelardo de la Espriella duplica el de Paloma Valencia. Según explica la plataforma, “los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, respectivamente”.

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Así es el interés de búsquedas de Google de Paloma Valencia (azul) contra Abelardo e la Espriella (rojo). Foto: Captura de pantalla Google Trends

La plataforma permite medir ese interés con base en varias variables. Una de las más importantes es la regional. El mapa que muestra Google permite ver que en casi todas las regiones del país hay mayor interés por Abelardo de la Espriella que por Paloma Valencia.

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Este es el mapa que muestra Google Trends de las búsquedas por región entre Abelardo de la Espriella (rojo) y Paloma Valencia (azul). Foto: Google Trends, 25 de mayo.

Así mide Google el interés por regiones:

Bogotá

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Estas son las tendencias de búsqueda de Abelardo de la Espriella (rojo) y Paloma Valencia (azul) en el último mes. Foto: Google Trends 25 de mayo.

Antioquia

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Este es el interés de búsquedas de Abelardo de la Espriella (rojo) versus Paloma Valencia (azul). Foto: Google Trends 25 de mayo

Atlántico

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Estas son las tendencias de búsqueda de Abelardo de la Espriella (rojo) y Paloma Valencia (azul). Foto: Google Trends 25 de mayo

Bolívar

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Estas son las búsquedas de Google en el último mes sobre Abelardo de la Espriella (rojo) y Paloma Valencia (azul) en Bolívar. Foto: Google Trends

Valle del Cauca

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Este es el interés de búsquedas de Abelardo de la Espriella (rojo) versus Paloma Valencia (azul) en el Valle del Cauca. Foto: Google Trends

Santander

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Este es el interés de búsquedas de Abelardo de la Espriella (rojo) versus Paloma Valencia (azul) en Santander. Foto: Google Trends

Boyacá

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Este es el interés de búsquedas de Abelardo de la Espriella (rojo) versus Paloma Valencia (azul) en Boyacá. Foto: Google Trends