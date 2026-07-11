Abelardo De La Espriella lanza advertencia sobre recursos públicos durante empalme territorial en Casanare: “Voy a estar ahí”

En la mañana de este sábado, 11 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, lideró el segundo empalme territorial, esta vez desde Yopal, Casanare, donde se reunió con los 19 alcaldes y el gobernador del departamento, César Augusto Ortiz.

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“Desde Yopal, hoy en el empalme territorial, escuchando al gobernador y a los alcaldes en Casanare, porque Colombia avanza desde sus regiones”, escribió en la mañana de este sábado el mandatario electo en su cuenta de X.

Tras el encuentro, De La Espriella entregó un balance de la reunión y reiteró su compromiso con la ejecución del presupuesto nacional desde la provincia, de manera directa, enfocado en la defensa de los recursos.

“Vamos a ayudar al departamento y a sus 19 municipios, pero cada peso que se mande, voy a estar ahí, atento a que se invierta como debe ser”, manifestó el mandatario electo, al tiempo que se comprometió con los proyectos a desarrollar en el corto plazo.

“Le he pedido a los mandatarios seccionales que prioricen las obras que están avanzadas en fase tres, para que podamos, en este año y medio que le queda al señor gobernador y a los alcaldes con el Gobierno nacional, ejecutar esos proyectos”, aunque advirtió que se debe conocer primero la realidad económica en que queda el país tras la salida del Gobierno Petro.

De La Espriella explicó que, una vez concluya esa etapa, se le dirá a cada uno de los alcaldes y al gobernador qué proyectos se pueden empezar a ejecutar.

“Ahora bien, cuando hay voluntad, así no haya dinero, las cosas se pueden hacer. Yo me comprometo con el Casanare a impulsar la mayoría de los proyectos y, si no tenemos los recursos, aquí los vamos a fondear de otra manera, con la banca multilateral, con la empresa privada, pero a Casanare le resolvemos”, dijo.

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Agregó que “no puede haber la construcción de una patria milagro en Colombia sin contar con el Casanare, que tiene todas las condiciones para ser piedra angular de la recuperación de nuestra economía nacional, a través de la explotación de hidrocarburos y de la actividad agropecuaria y ganadera”.

Emergencia por inundaciones en Casanare

El presidente electo se comprometió a resolver los problemas del departamento y sus municipios. “Todo mi compromiso, toda mi disposición, todo mi afecto, toda mi admiración y todo mi cariño para una tierra que es orgullo de Colombia, porque aquí en el Casanare está gran parte del alma de esta patria que vamos a convertir en la patria milagro”, dijo.

Por eso, no dudó en pronunciarse sobre la difícil situación que atraviesa el departamento en este momento a cuenta de las inundaciones que se vienen presentando en varias zonas de Casanare.

Aseguró que se inició desde este sábado en la mañana, antes de partir desde Barranquilla hasta Yopal, una campaña que permita recaudar ayudas para los damnificados por las inundaciones en el departamento.

“Los 19 municipios están afectados y es una noticia terrible, pero bueno, tenemos que resolver y ayudar”, manifestó De La Espriella, al tiempo que explicó que estas ayudas que están buscando se pueden potenciar cuando se posesionen el próximo 7 de agosto.

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El presidente electo anunció la entrega de 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos para el hogar, 6.500 mercados con alimentos no perecederos y 2.000 kits de aseo, con el propósito de brindar una atención inmediata a todos los damnificados.

“Le he pedido a nuestra próxima primera dama, mi esposa Ana Lucía Pineda, que personalmente encabece el equipo que habrá de atender esta emergencia”, señaló Abelardo De La Espriella.