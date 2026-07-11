POLÍTICA

Abelardo De La Espriella designó a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura

El empresario agrario venía liderando el equipo de empalme del presidente electo en este sector.

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Redacción Semana
11 de julio de 2026 a las 10:26 a. m.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó a Indalecio Dangond como ministro de Agricultura.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó a Indalecio Dangond como ministro de Agricultura. Foto: Semana/Defensores de la Patria

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó este sábado a Indalecio Dangond Baquero como ministro designado de Agricultura para el inicio de su Gobierno, que se dará el próximo 7 de agosto.

Primer consejo de ministros designados del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Se conocieron las conclusiones del primer consejo de ministros designados que lideró el presidente electo, Abelardo De La Espriella

“El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia. Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro”, escribió De La Espriella en X.

El mandatario electo, que tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto, manifestó que durante su Gobierno se trabajará para que los productores tengan títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, riego y nuevos mercados.

“Vamos a fortalecer el emprendimiento rural, impulsar la producción nacional y convertir el campo en una fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria. Porque cuando el campo produce, Colombia progresa”, señaló Abelardo De La Espriella en su cuenta de X.

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