Abelardo De La Espriella designó a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó este sábado a Indalecio Dangond Baquero como ministro designado de Agricultura para el inicio de su Gobierno, que se dará el próximo 7 de agosto.

Se conocieron las conclusiones del primer consejo de ministros designados que lideró el presidente electo, Abelardo De La Espriella

“El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia. Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro”, escribió De La Espriella en X.

El mandatario electo, que tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto, manifestó que durante su Gobierno se trabajará para que los productores tengan títulos de propiedad, acceso al crédito, asistencia técnica, tecnología, riego y nuevos mercados.

“Vamos a fortalecer el emprendimiento rural, impulsar la producción nacional y convertir el campo en una fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria. Porque cuando el campo produce, Colombia progresa”, señaló Abelardo De La Espriella en su cuenta de X.

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