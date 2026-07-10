“Aquí no hay vacaciones ni flojera”: Abelardo De La Espriella revela las primeras órdenes a su gabinete antes de llegar a la Presidencia

A menos de un mes de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella encabezó en Barranquilla el primer consejo de ministros con los integrantes designados de su gabinete.

Se conocieron las conclusiones del primer consejo de ministros designados que lideró el presidente electo Abelardo De La Espriella

La reunión, que se extendió por más de tres horas, estuvo enfocada en revisar el plan de acción de cada cartera, el proceso de empalme y las prioridades con las que espera iniciar su mandato desde el primer día.

Al término del encuentro, el presidente electo aseguró que el objetivo es conformar “el mejor gobierno de la historia de Colombia” y explicó que durante la jornada se evaluaron los informes sobre el empalme, especialmente los relacionados con la situación administrativa y financiera que recibirá la nueva administración.

“Hemos revisado también informes del señor vicepresidente acerca del empalme anticorrupción, el estado de cosas de lo que estamos recibiendo y estamos analizando cómo atender cada una de esas contingencias”, afirmó.

De la Espriella sostuvo que el gabinete quedó integrado por personas con las “mejores calidades humanas y profesionales” y aseguró que la prioridad será enfrentar la corrupción, garantizar un manejo responsable de los recursos públicos y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos.

Las prioridades del nuevo gobierno

Durante su declaración, el mandatario electo enumeró algunos de los temas que concentrarán la atención de su equipo desde antes de la posesión presidencial.

Entre ellos mencionó la seguridad, la crisis del sistema de salud, la lucha contra la corrupción, la generación de oportunidades para los jóvenes y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Según explicó, cada ministerio ya trabaja en la conformación de equipos y en la preparación de las primeras decisiones que comenzarán a ejecutarse una vez asuma oficialmente el cargo.

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“Aquí no hay vacaciones”

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue la exigencia de trabajo permanente para todos los integrantes del gabinete.

“Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje”, afirmó el presidente electo, al insistir en que su equipo debe llegar preparado para responder desde el primer momento a los principales desafíos del país.

Asimismo, reiteró que el compromiso de su administración será actuar con disciplina, combatir la politiquería y mantener una ofensiva permanente contra la corrupción.