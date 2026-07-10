Se conocieron las conclusiones del primer consejo de ministros designados que lideró el presidente electo Abelardo De La Espriella

El mandatario electo de los colombianos Abelardo De La Espriella, encabezó este viernes, 10 de julio, el primer consejo de ministros designado de su administración, en donde se definió una hoja de ruta para los temas más urgentes que requiere el país a partir del 7 de agosto.

A través de un comunicado del equipo de comunicaciones del presidente electo, se dieron a conocer los detalles de las conclusiones de esa reunión de alto nivel, que se registró en Barranquilla.

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“Los encuentros han permitido avanzar en la articulación de prioridades, líneas de acción y primeras decisiones que deberán implementarse a partir del 7 de agosto, con especial énfasis en orden institucional, seguridad, recuperación económica, eficiencia del Estado y cumplimiento del mandato ciudadano”, se desprendió del documento.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio un balance del primer consejo de ministros designados de su Gobierno. Reveló los temas más urgentes para atender el 7 de agosto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gEEFLRpHlE — Revista Semana (@RevistaSemana) July 11, 2026

Y agrega la comunicación: “Cada cartera avanza en la definición de objetivos, coordinación interna y hoja de ruta sectorial para llegar preparada al inicio del nuevo Gobierno, con sentido de urgencia, método y responsabilidad”.

“La Patria Milagro no improvisará. Colombia tendrá un Gobierno con equipo, disciplina y claridad para empezar la reconstrucción nacional desde el primer día”, reiteró el equipo de prensa del jefe de Estado electo.

Entre tanto, en su cuenta personal de X, De La Espriella manifestó: “Primer Consejo de Ministros de la Patria Milagro. Estamos poniendo en marcha un gobierno de acción, disciplina y resultados para reconstruir a Colombia. El Gobierno del Tigre avanza con firmeza. ¡Firme por la Patria!”.

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Inclusive uno de los asistentes a ese consejo de ministros designados, fue el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien dio a conocer detalles de ese encuentro: “Estamos muy contentos, todo el compromiso del gobierno con la ciudad, con Barranquilla, con el Atlántico. Temas puntuales y del que más hablamos, la seguridad”.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reveló detalles del primer consejo de ministros designados liderado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella: “Lo que más hablamos fue de seguridad”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gYMYOLV7TM — Revista Semana (@RevistaSemana) July 11, 2026

“La seguridad que no nos deja dormir, la seguridad que acaba con el sueño, con los ingresos, con la tranquilidad de los barranquilleros, la extorsión desde las cárceles, los bandidos que capturan y a los tres días los sueltan. entonces, pero tenemos todo el apoyo de este presidente”, concluyó Char.