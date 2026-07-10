El megaproyecto que cambiaría la movilidad en Colombia para 2027: así será el primer tren de cercanías

La movilidad en el país sigue avanzando, siendo una de las más destacadas la que ocurre en Bogotá y Cundinamarca con el inicio de uno de los tramos del Regiotram de Occidente, el cual será el primer tren de cercanías en Colombia.

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Uno de los actuales megaproyectos que existen en la nación busca aliviar el tráfico severo que se vive en el occidente de la capital.

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, ya anunció la fecha en que el tren entraría en operación.

“El Regiotram de Occidente, que iniciará su primer tramo operativo en 2027, y el Tren de Zipaquirá reducirán los tiempos de viaje de millones de usuarios del transporte. Muy importante ha sido mantener el trabajo conjunto con Cundinamarca”, comentó la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, en su cuenta de X.

Por medio de este pronunciamiento, se rectificó lo mencionado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien en el pasado mes de junio visitó la fábrica en China para conocer el estado del proyecto e incrementar los frentes del trabajo para optimizar los tiempos de ejecución.

“Definimos en conjunto un plan de trabajo que permita la entrada en operación de la primera fase de RegioTram de Occidente, comprendida entre Facatativá y Fontibón, 26 kilómetros de los 40 kilómetros del proyecto total”, señaló el gobernador Jorge Rey.

Detalles del megaproyecto Regiotram de Occidente

El megaproyecto Regiotram de Occidente es un sistema de tránsito rápido que estará en su gran mayoría por el antiguo corredor del Ferrocarril de la Sabana para posteriormente extenderse en casi 40 kilómetros de vía férrea.

Este trazado pasará de manera directa por varios municipios del departamento de Cundinamarca, como Madrid, Mósquera, Funza y Facatativá, así como la capital del país, Bogotá.

El Regiotram de Occidente busca reducir los tiempos de viaje entre Facatativá y Bogotá a cerca de 45 minutos. Foto: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Su punto de ingreso a la ciudad será el occidente, integrándose a la primera línea del Metro del distrito.

Según los registros, un viaje por carretera desde Facatativá hasta el centro de Bogotá toma alrededor de tres horas, teniendo en cuenta el alto tráfico que se vive a causa de la hora pico.

Con la llegada del Regiotram de Occidente, este recorrido que muchos ciudadanos hacen se reduciría a solamente 45 minutos.

Esta iniciativa, que pronto espera ayudar en la movilidad de la región, ha sido administrada por Guangzhou Metro Group (GMG), el cual es uno de los mayores operadores ferroviarios urbanos que existen en China.