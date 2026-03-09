El proyecto denominado ‘Tren de Boyacá’, que conecta a Bogotá con municipios de Boyacá, comenzó su fase inicial poniendo en marcha los primeros estudios técnicos del corredor ferroviario. Así lo confirmó el portal económico Valora Analitik.

De acuerdo con lo hallado por el portal económico en los documentos oficiales, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) fue la entidad encargada de contratar una consultoría técnica para desarrollar los estudios del proyecto. En el marco de la segunda cláusula del contrato interadministrativo de la FDN con la gobernación.

Esta etapa preliminar evaluará la viabilidad del proyecto que pretende impulsar la integración territorial a través de un corredor férreo desde el sector de La Caro, punto estratégico de conectividad vial ubicado en la Autopista Norte de Bogotá, hasta Belencito, municipio de Boyacá.

El proyecto de este conector vial fue priorizado dentro del Grupo 1 de proyectos para el departamento de Boyacá, pues el tren que conectaría la capital de la República con el municipio Belencito sería fundamental para el desarrollo de la región.

El Tren de Boyacá se proyecta como un sistema que permitiría fortalecer la integración entre Bogotá, Cundinamarca y ciudades clave de Boyacá, como Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, territorios con alto potencial turístico e industrial.

Se calculan más de 230 kilómetros de conexión vial en la estructuración que pretende conectar Bogotá con Belencito.

Este proyecto es departamental a pesar del apoyo nacional

El Ministerio de Transporte se pronunció promoviendo proyectos de recuperación de la red férrea nacional, que en décadas pasadas superó los 3.400 kilómetros de extensión, pero que fue perdiendo uso progresivamente frente al transporte por carretera.

Dentro de esa estrategia también se han adelantado intervenciones en el corredor ferroviario Bogotá–Belencito, con obras de mantenimiento y recuperación de infraestructura que buscan reactivar el transporte ferroviario de pasajeros y carga en la región.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional para reactivar el transporte ferroviario en Colombia, impulsada por el Gobierno nacional y el sector de infraestructura. El corredor Bogotá–Belencito ha sido identificado como uno de los tramos con mayor potencial para fortalecer la interconexión logística del país y mejorar la movilidad regional.

En paralelo, en el país también avanzan otros proyectos ferroviarios como el Regiotram de Occidente, que conectará Bogotá con municipios de la Sabana Occidente y podría movilizar cerca de 130.000 pasajeros diarios, según proyecciones oficiales.

La fase de estudios del Tren de Boyacá será clave para definir el alcance del proyecto y su eventual construcción en los próximos años, dentro del proceso de recuperación del transporte férreo en Colombia.