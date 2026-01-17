Nación

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Los organismos de emergencia se encuentran en el lugar del siniestro, en el paso a nivel de la avenida de las Américas, a la altura de la glorieta del Hospital Regional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
17 de enero de 2026, 3:59 p. m.
Una persona falleció en la Avenida de las Américas de Duitama, Boyacá.
Una persona falleció en la Avenida de las Américas de Duitama, Boyacá. Foto: X @Marovaan

Este sábado, 17 de enero, Duitama fue escenario de un grave accidente en el paso en la avenida de las Américas, cerca de la glorieta del Hospital Regional, donde un tren de carga que transportaba bloques se salió de la vía e impactó a un vehículo particular Chevrolet negro, además de otros automotores.

Tras el descarrilamiento de uno de los vagones, los organismos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación y adelantar las labores correspondientes.

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Las autoridades y medios regionales, como la emisora radial Matinal Noticias confirmaron que en el lugar del siniestro falleció una mujer identificada como Jessica Milena Guimbuel Barbosa, oriunda de Villavicencio. El violento choque ocasionó la destrucción casi total del automóvil, que terminó a un costado de la línea férrea.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, al parecer, se movilizaba como pasajera junto a su esposo, quien conducía el vehículo, y su hijo de cinco años, quienes se dirigían presuntamente a una cita médica en el centro de la ciudad.

Bogotá

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Nación

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, que habría dejado decenas de muertos

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana, 17 y 18 de enero; estas son las regiones con riesgo de “posible actividad eléctrica”

Nación

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

Nación

Exclusivo: exnarcos denunciaron que los bienes entregados quedaron en manos de testaferros. Fiscalía investiga un cartel en extinción de dominio

Nación

La Presidencia destinó millonarios recursos para los eventos navideños de Gustavo Petro, entre ellos las novenas del mandatario

Nación

Días de horror y un año en el que nada cambió: Salud Hernández- Mora recorrió el Catatumbo y revela cómo quedó en ruinas un santuario del ELN y cómo Petro sigue incumpliendo

Bogotá

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

Bogotá

¿Qué delitos le podrían imputar al conductor, tras persecución que terminó en un choque y tres muertos en Bogotá?

Bogotá

La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

En cuanto a las causas del accidente, las autoridades investigan sobre una posible falla en el sistema de frenos del tren, situación que habría impedido al maquinista detener la locomotora a tiempo, hipótesis que continúa bajo análisis técnico.

Las personas que se movilizaban junto a la víctima de la tragedia resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Duitama.

El Cuerpo de Bomberos de Duitama, en coordinación con la Defensa Civil y la Policía Nacional, adelantó las labores de rescate y recuperación del cuerpo de la víctima, en medio de un operativo conjunto para atender la emergencia.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido.
Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Colprensa

Como consecuencia del procedimiento, la movilidad permanece completamente suspendida en la intersección de la Avenida de las Américas, donde se registró el hecho, generando afectaciones en el tránsito de la zona.

Entretanto, agentes de Tránsito de Duitama regulan la circulación y orientan a los conductores por vías alternas, mientras las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar el sector debido a que las diligencias de criminalística y las revisiones técnicas a la maquinaria ferroviaria continuarán durante varias horas.

Más de Nación

Una persona falleció en la Avenida de las Américas de Duitama, Boyacá.

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama, arrolló varios vehículos y una mujer falleció en el lugar

Un familiar de la pareja de esposos, que falleció en trágico accidente en Bogotá, habló sobre lo ocurrido.

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Disidencias de las Farc en el Guaviare.

Ejército verifica cruento enfrentamiento entre las disidencias de Mordisco y Calarcá en el Guaviare, que habría dejado decenas de muertos

En medio de Fenómeno del Niño, se están presentando fuertes aguaceros con tormentas eléctricas, que tienen a los caleños sin saber si viene una ola de calor o de lluvias. Sin embargo, muchos agradecen estos aguaceros que refrescan la Sultana del Valle.

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana, 17 y 18 de enero; estas son las regiones con riesgo de “posible actividad eléctrica”

El proyecto ALO Sur contempla la construcción de una vía de doble calzada de 9,5 km y una segunda calzada de 9,5 km.

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

La Fiscalía adelanta tres investigaciones por los hechos denunciados que comprometen a funcionarios de la entidad. Dos procesos están en la Dirección contra la Corrupción.

Exclusivo: exnarcos denunciaron que los bienes entregados quedaron en manos de testaferros. Fiscalía investiga un cartel en extinción de dominio

ED 2269

La Presidencia destinó millonarios recursos para los eventos navideños de Gustavo Petro, entre ellos las novenas del mandatario

ED 2269

Días de horror y un año en el que nada cambió: Salud Hernández- Mora recorrió el Catatumbo y revela cómo quedó en ruinas un santuario del ELN y cómo Petro sigue incumpliendo

ED 2269

“Toca mi pierna, mis partes íntimas”: contratista de la UNP denuncia a líder del partido Comunes por acoso sexual en esa entidad

ED 2269

“El Yeison Jiménez que conocí”: Paola España, la asesora de comunicaciones del artista, revela detalles inéditos y su experiencia al lado del cantante

Noticias Destacadas