Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Este sábado, 17 de enero, Duitama fue escenario de un grave accidente en el paso en la avenida de las Américas, cerca de la glorieta del Hospital Regional, donde un tren de carga que transportaba bloques se salió de la vía e impactó a un vehículo particular Chevrolet negro, además de otros automotores.

Tras el descarrilamiento de uno de los vagones, los organismos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación y adelantar las labores correspondientes.

Las autoridades y medios regionales, como la emisora radial Matinal Noticias confirmaron que en el lugar del siniestro falleció una mujer identificada como Jessica Milena Guimbuel Barbosa, oriunda de Villavicencio. El violento choque ocasionó la destrucción casi total del automóvil, que terminó a un costado de la línea férrea.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, al parecer, se movilizaba como pasajera junto a su esposo, quien conducía el vehículo, y su hijo de cinco años, quienes se dirigían presuntamente a una cita médica en el centro de la ciudad.

En cuanto a las causas del accidente, las autoridades investigan sobre una posible falla en el sistema de frenos del tren, situación que habría impedido al maquinista detener la locomotora a tiempo, hipótesis que continúa bajo análisis técnico.

Las personas que se movilizaban junto a la víctima de la tragedia resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Duitama.

El Cuerpo de Bomberos de Duitama, en coordinación con la Defensa Civil y la Policía Nacional, adelantó las labores de rescate y recuperación del cuerpo de la víctima, en medio de un operativo conjunto para atender la emergencia.

Como consecuencia del procedimiento, la movilidad permanece completamente suspendida en la intersección de la Avenida de las Américas, donde se registró el hecho, generando afectaciones en el tránsito de la zona.

Entretanto, agentes de Tránsito de Duitama regulan la circulación y orientan a los conductores por vías alternas, mientras las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar el sector debido a que las diligencias de criminalística y las revisiones técnicas a la maquinaria ferroviaria continuarán durante varias horas.