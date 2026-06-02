Habla joven que vio la agresión a Alexander Avendaño y cuando se ahogó en Guatapé: contó lo que hizo la víctima antes de morir

Sigue la consternación por la muerte de Alexander Avendaño, de 22 años, un caso que ha generado gran indignación. El joven falleció después de ahogarse en el embalse de El Peñol-Guatapé, a donde se habría tirado para evitar una golpiza.

“No me tiré porque tampoco sé nadar”: habla hermana de joven que murió ahogado tras pelea en planchón en el embalse El Peñol - Guatapé

En un video que circula por las redes sociales y que se ha hecho viral, se observa el momento en el que la víctima está siendo agredida por varias personas durante una fiesta en un planchón. Tras varios segundos, Avendaño se lanzó al agua y allí terminó perdiendo la vida por cuenta del agua.

En medio de las investigaciones que se están adelantando, una de las personas que estuvo presente en la situación y que está siendo señalada decidió romper su silencio. Se trata de María José Caro, quien publicó un video negando cualquier responsabilidad en lo que pasó.

“Yo solo me acerqué a ver qué estaba pasando, pero ya había personas intentando controlar la situación, tal vez no de la mejor manera, pero cabe aclarar que yo en ningún momento participé en alguna agresión”, dijo.

La mujer afirmó que Avendaño en un momento tuvo comportamientos indebidos, puesto que, según ella, comenzó a mostrar sus partes íntimas. Ante esto, ella le dijo que era un “cochino”, pero afirmó que en ningún momento hizo algo más.

Además, contó que supuestamente el joven también se estaba comportando de manera violenta, llegando a golpear aparentemente a su hermana. “Ningún acto ameritaba que el conflicto escalara hacia la muerte de él”, comentó.

De igual manera, negó que ella sea la persona a la que se le escucha decir en el video que ahogaran a la víctima.

Investigan presuntas fallas de seguridad en embarcación tras muerte de Alexander Avendaño en Guatapé: videos cambiaron el rumbo del proceso

María José indicó que no intervino en ningún momento, ya que consideró que podía salir agredida y que no iba a ayudar en nada en medio de la situación que se estaba viviendo. “En ese momento también me sentía en riesgo”, manifestó.

“Me han señalado como responsable de lo ocurrido, me han llamado asesina, me han atribuido acciones que jamás cometí e incluso han sugerido asesinarme de múltiples formas. Quiero aclarar que yo no tuve nada que ver en los hechos que terminaron en tragedia”, agregó.

Ante las amenazas que está recibiendo, la mujer confirmó que ya interpuso las denuncias pertinentes en la Fiscalía General de la Nación.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud todo lo relacionado con la muerte de Alexander Avendaño y establecer si hay responsabilidades en el caso.