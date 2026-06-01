Nuevas cámaras en la Avenida Regional: lo que se debe saber para evitar multas en Envigado

La implementación de sistemas de fotodetección continúa expandiéndose en diferentes zonas del Valle de Aburrá. Las autoridades locales sostienen que estas herramientas buscan reducir la accidentalidad y mejorar el comportamiento vial en corredores con alta circulación vehicular y antecedentes de siniestros. Sin embargo, la instalación de estos dispositivos también ha generado cuestionamientos ciudadanos relacionados con sanciones económicas y señalización.

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Por esta razón, a partir del 1 de junio comenzaron oficialmente las operaciones de nuevas cámaras de fotomultas sobre la avenida Regional, en jurisdicción de Envigado. Los dispositivos quedaron ubicados en los siguientes puntos: en la Carrera 50 con 46A Sur, sector estación de servicio Éxito, y en la Carrera 50 con 37A Sur, sector subestación eléctrica de Envigado, uno de los corredores más transitados del sur del Valle de Aburrá. La medida empezó a regir tras finalizar la etapa pedagógica adelantada por las autoridades municipales.

De acuerdo con la Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Movilidad, el principal objetivo de las cámaras será disminuir riesgos de accidentalidad en ese tramo vial. Las autoridades indicaron que en la zona existe un flujo vehicular elevado debido a la conexión entre Medellín, Envigado, Itagüí y Sabaneta. Por eso, la velocidad máxima continuará siendo de 80 km/h.

La avenida Regional en Medellín. Foto: Foto: X @sttmed

Frente a ello, el alcalde Cardona mencionó qué: “Por ejemplo, si se mira Sabaneta, allí hay una menor siniestralidad que Envigado, y allá hay cámaras. En cambio, la gente llega a Envigado y como no hay cámaras, arrancan a ‘correr’”.

Según cifras de la Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado, durante 2025 se registraron más de 140 siniestros viales en corredores asociados a la avenida Regional dentro del municipio. Además, hubo 1.301 siniestros viales que dejaron 46 conductores o pasajeros muertos y 1.695 lesionados entre 2018 y 2025.

Es supremamente importante destacar que del 1 de junio al 30 de junio se llevará a cabo la fase pedagógica, es decir, que durante este mes los conductores que cometan alguna infracción serán notificados a través de mensaje de texto o correo electrónico, y les llegará un documento identificado como “Comparendo Pedagógico”, pero no recibirán ninguna sanción económica.

La vía es una de las más importantes del departamento. Foto: Semana

No obstante, desde el 1 de julio iniciará la fase sancionatoria. Esto implica que si el conductor supera los 80 km/h demarcados en el sector (incurriendo así en la multa C29), deberá pagar $633.200.

Cabe aclarar que estas nuevas cámaras de fotodetección no solamente estarán enfocadas en ver por los vehículos con exceso de velocidad. También permiten detectar infracciones como falta de SOAT vigente, revisión técnico-mecánica vencida y exceso de velocidad.