Reportan temblor en Antioquia: este fue el epicentro y la magnitud del sismo

El Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de tierra este sábado, a las 2:55 p.m., en el norte de Antioquia.

El epicentro del movimiento telúrico fue Ituango, una población de unos 30 mil habitantes ubicada a unos 209 kilómetros e Medellín, es decir, unas cuatro horas de recorrido en carro.

Ituango, Antioquia. Foto: Cortesía: Gobernación de Antioquia.

La magnitud del sismo, que se presentó a 7 kilómetros de la cabecera municipal, fue de 3,8.

Además, se dio a una profundidad de 30 kilómetros.

Las autoridades reportaron total normalidad en la zona tras este sismo.

Medidas para la jornada electoral del 31 de mayo

En sus redes sociales, la Alcaldía de Ituango dio a conocer una serie de medidas adoptadas para garantizar el orden público durante las elecciones de este domingo, 31 de mayo, en la que los colombianos votarán por sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República.

Elecciones Colombia 2026: ¿qué se vota este domingo 31 de mayo?

A través del decreto 031 del 2 de marzo de 2026, la Alcaldía informó que estableció la ley seca a partir de las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 m. del lunes 1 de junio.

Además, que habrá cierre de establecimientos con venta de licor en las mismas fechas y horarios.

La Alcaldía de Ituango dio a conocer una serie de medidas adoptadas para garantizar el orden público durante las elecciones de este domingo. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Y prohibió el porte de armas de fuego del 30 de mayo al 1 de junio de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 083 del 25 de mayo de 2026.

Ituango, según la gobernación de Antioquia, fue encontrado por conquistadores españoles hacia 1537. “En los años cuarenta del siglo XVI se levantó un caserío llamado La Aguada o Fundango habitado por indígenas. El centro poblado fue fundado en 1570 por Gaspar de Rodas con el nombre de San Juan de Rodas en un sitio cercano al actual”, agrega la entidad.

En 1844, la población fue fundada oficialmente por decisión del gobernador de Antioquia, José María Martínez Pardo. En ese entonces, fue nombrada como Aguada y era caserío, corregimiento y viceparroquia del distrito de Sabanalarga.

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Tres años más tarde, en 1847, Ituango fue constituido como distrito parroquial y erigido como municipio con el actual nombre, el cual proviene de vocablos indígenas cuyo significado en español es ‘río de Chicha’.