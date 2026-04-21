Así es uno de los municipios más montañosos de Antioquia, un destino perfecto para los aventureros

Una de las subregiones de Antioquia es el Norte, ubicada en la cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo. Es un territorio de gran riqueza hídrica que está bañado por los ríos Cauca, Nechí, Grande, Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua.

El pequeño pueblo cafetero del suroeste de Antioquia apodado ‘emporio ganadero’, perfecto para hacer ecoturismo

El río Cauca es el eje del sistema hidrográfico y sirve como sistema de comunicación en algunos tramos. Allí se encuentran 17 municipios y uno de ellos es Ituango, considerado uno de los más montañosos del departamento.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que este es un municipio verde compuesto por abundantes áreas de reserva natural, que se encuentra asentado en medio de la Cordillera Central. Es reconocido por desarrollar una gran actividad comercial y por la presencia de indígenas catíos, lo que permite encontrar un balance entre la multiculturalidad.

Además, es el corazón del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, una de las represas más grandes de Latinoamérica.

Ituango está ubicado a cuatro horas y media de Medellín. Foto: Cortesía Unidad de Víctimas

Según el sitio web Puebliando por Antioquia, este destino tiene un programa para impulsar el ecoturismo en la región, ofreciendo a los turistas sitios de gran belleza natural y un agradable clima para hacer de su visita una experiencia inolvidable.

Sitios de interés

Para los amantes de la naturaleza hay lugares que vale la pena explorar. Por ejemplo, el sitio turístico El Río, que se encuentra a ocho kilómetros de la cabecera. Tiene una piscina de agua natural, balneario, estanques donde se cultivan peces, estadero para bailes y restaurante. Es un lugar apto para acampar.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

También está el Parque Natural Nacional Paramillo, una reserva natural que se caracteriza por su abundante fauna y flora. Cuenta con algunas especies de frailejones y hermosos colchones con musgos. Allí nacen los ríos Ituango, San Jorge y Sinú.

Una opción más es el Cañón o Garganta del Cauca, que se encuentra al sur del municipio, zona donde las montañas estrechan el caudal del río Cauca. Allí se aprecia un lindo paisaje y un agradable sonido de la naturaleza.

Represa de Hidroituango. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En este municipio del norte antioqueño se encuentran en su casco urbano lugares como el parque principal, que cuenta con un monumento a Simón Bolívar y una plaza de mercado que funciona los fines de semana.

De igual forma está la Iglesia Santa Bárbara, que tiene tres naves, vitrales de pasajes bíblicos y un altar de plata y oro. En la parte central muestra imágenes de Santa Bárbara, San José, la Virgen del Carmen, María Auxiliadora y San Lázaro, además de un altar del Padre Marianito.

También es un sitio de interés el Parque La Plazuela, ubicado a ocho cuadras del parque principal. Es un lugar muy amplio con bastante arborización y posee una imagen de la Virgen del Carmen, sillas, tabernas y discotecas.