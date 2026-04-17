El pueblo del norte antioqueño reconocido por la industria de la confección y su rica historia; está a una hora de Medellín

Antioquia, el departamento más poblado de Colombia, ofrece un sinúmero de experiencias para visitantes nacionales e internacionales.

Entre sus 125 municipios se encuentra Donmatías, ubicado a 49 kilómetros de Medellín, a una hora y 20 minutos de distancia en vehículo, y en la subregión del norte.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, su actividad económica se centra en la producción de leche, la agricultura a mediana escala y la confección, asociada a la maquila de jeans.

Esta publicación también señala que el municipio cuenta con espacios aptos para quienes desean descansar en medio de la naturaleza, por ejemplo, “espacios aptos para pícnic alrededor del espejo de agua en el embalse Ríogrande II, un gran lago artificial que se encuentra ubicado a 16 km aproximadamente del casco urbano del municipio, por la vía departamental que conecta a Donmatías con Entrerríos”.

“Como valor agregado, en este lugar podrás disfrutar del imponente paisaje que ofrece la represa que surte alrededor del 47 % de agua potable del Valle de Aburrá, razón por la cual está restringido el acceso al lago para fines recreativos”, subraya el portal turístico.

Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

Este municipio de más de 23.000 habitantes, además, es conocido como la Roma paisa. Sus calles están cargadas de historia. Entre ellas se encuentran la Azul y La Playita.

Cerro del Cristo Rey, un atractivo donde es posible disfrutar la mejor panorámica el municipio. Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Municipal Donmatías / Free Airdrops

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que, a lo largo de su historia, la población ha tenido tres nombres: Azuero, San Antonio del Infante y, finalmente, Donmatías. Este último fue puesto en honor a Matías Jaramillo, un hombre con un próspero establecimiento minero de la zona.

La industria de la confección llegó al municipio en la década de los sesenta del siglo XX, gracias a la descentralización de las industrias manufactureras de la ciudad de Medellín.

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por su tradición lechera y su clima frío, un acogedor destino a tres horas de Medellín

“La comunidad encontró una fuente de empleo, dado que el municipio para aquellos años era básicamente agrario. Una década más tarde empezaron a surgir fábricas de confección, donde los trabajadores de la empresa Industrial del Vestido, después de haber aprendido el oficio, decidieron fundar sus pequeñas industrias, convirtiéndose en excelentes maquiladores”, subraya la Gobernación.

En materia cultural, su festividad más importante es la Feria de la Confección y la Cultura, en la que se rinde un sentido homenaje a los más de 60 años del trabajo de hombres y mujeres dedicados a la maquila de jeans.