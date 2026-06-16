Agenda oficial del Festival de San Pedro 2026: actividades, artistas y presentaciones que se darán del 16 al 28 de junio

Teniendo cerca de 100 actividades culturales programadas y más de 3.500 artistas que pasarán por los distintos escenarios, el festival número 65 del Bambuco en San Juan y San Pedro ya tiene lista su agenda oficial.

El Huila está de fiesta: la región bailará al ritmo del sanjuanero durante 18 días

La celebración contará además con una variada oferta musical que reunirá a reconocidos exponentes de la música popular, vallenata, tropical y regional mexicana.

Esta edición tendrá un componente especial para los huilenses, ya que servirá como escenario para conmemorar los 90 años del sanjuanero huilense, una de las expresiones más emblemáticas del folclor del departamento y símbolo de la identidad cultural opita.

La programación fue presentada oficialmente por la Gobernación, que destacó que esta versión del festival busca convertirse en una de las más importantes de los últimos años, gracias a la amplia participación de artistas y a una agenda que combinará tradición, danza, música y cultura para propios y visitantes.

Agenda por días del Festival de San Juan y San Pedro

Martes 16 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

3:00 p.m.: Encuentro Municipal de Bambuco Tradicional infantil, juvenil y adultos | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

4:00 p.m.: Gran Cabalgata de San Juan y San Pedro | Ruta oficial de desfiles

5:00 p.m.: Encuentro Municipal de Rajaleñas infantil, juvenil, adulto y Encuentro de la Hojita | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

7:00 p.m.: Concurso de Copla Improvisada y Repentismo | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Miércoles 17 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

5:30 p.m.: Gala Encuentro Semilleros para la Conservación y Preservación del Baile del Sanjuanero Huilense Herederos de la Tradición 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Jueves 18 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

2:00 p.m.: Concurso Nacional de Composición Musical Jorge Villamil Cordovez | Centro de Convenciones José Eustasio Rivera

4:00 p.m.: Concurso Nacional de Interpretación Musical Anselmo Durán Plazas | Centro de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Desfile artesanal y muestra folclórica de las candidatas a Señorita Neiva 2026 | Casino de Oficiales - Batallón Tenerife

Viernes 19 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

6:00 p.m.: Desfile Folclórico Nocturno Señorita Neiva 2026 (carrozas iluminadas, comparsas, bandas y cabalgata) | Ruta oficial de desfiles

Sábado 20 de junio

8:00 a.m.: Día de la Achira Huilense | Parque Los Libertadores

Lunes 22 de junio

9:00 a.m.: Encuentro Departamental Infantil de Rajaleñas “Ulises Charry” y de Bambuco Tradicional | Rivera, Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

11:00 a.m.: Encuentro de Duetos y Tríos Huilenses | Rivera, Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Música Campesina “Cantalicio Rojas” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Pasarela de candidatas al Reinado Departamental del Bambuco y espectáculo cultural | Centro Comercial Unicentro

4:00 p.m.: Encuentro Juvenil del Sanjuanero Huilense y del Bambuco Tradicional | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Encuentro Departamental de Bandas Municipales “Milciades Chato Durán” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

7:00 p.m.: Elección y Coronación Señorita Neiva 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Martes 23 de junio

10:00 a.m.: Desfile en traje campesino de las candidatas al Reinado Departamental del Bambuco y cabalgata | Ruta oficial de desfiles

6:00 p.m.: Muestra folclórica de las candidatas al reinado departamental del bambuco | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Miércoles 24 de junio

5:00 a.m.: Alborada de San Juan | Comunas de Neiva

9:00 a.m.: Encuentro Departamental de Pasillo “Luis Carlos Pipa Prada” y Rumba Campesina “Álvaro Trujillo Cuenca” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

10:00 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

11:00 a.m.: Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas “Abel Valderrama Yusti” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Encuentro Departamental Infantil del Sanjuanero “Jairo Sánchez Monje” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Elección y Coronación de la Reina Departamental del Bambuco 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Jueves 25 de junio

10:00 a.m.: Desfile de bienvenida de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco y cabalgata | Ruta oficial de desfiles

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Danzas “César Marino Andrade” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

4:00 p.m.: Pasarela de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco | Centro Comercial San Pedro Plaza

5:00 p.m.: Apertura del Encuentro Nacional de Maestros Artesanos | Recinto Ferial La Vorágine

6:30 p.m.: Entrega de llaves de la ciudad, presentación de la corona oficial y pasarela de candidatas | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

7:00 p.m.: Encuentro de la Afrocolombianidad - Concierto Afro | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Viernes 26 de junio

10:00 a.m.: Conferencia “Historia del sanjuanero huilense en sus 90 años” | Museo del Sanjuanero Huilense

12:00 m.: Desfile y presentación del Sanjuanero huilense de las candidatas al Reinado Nacional | Casino de Oficiales - Batallón Tenerife

3:00 p.m.: Tradicional Desfile de Chivas “Jorge Helí Charry Avilés” | Ruta oficial de desfiles

4:00 p.m.: Encuentro Nacional e Internacional de Danzas “Inés García de Durán” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Muestra folclórica de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

6:00 p.m.: Concierto Calle del Festival con Paola Jara, Kvrass y Mr. Black | Centro Comercial Unicentro

6:00 p.m.: Concierto Raspa Sampedrina con Luis Alfonso, Pipe Bueno, Juan Carlos Zarabanda, Andrés Franco y Ciro Quiñónez | Arena LMP

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Sábado 27 de junio

9:00 a.m.: Encuentro Nacional de Maestros Artesanos | Recinto Ferial La Vorágine

10:00 a.m.: Desfile acuático de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco | Malecón Río Magdalena

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Rajaleñas y Bambuco Tradicional | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Desfile en traje típico y traje de baño de las candidatas al Reinado Nacional | Club Campestre

4:00 p.m.: Presentación de Grupos de Danzas Nacionales e Internacionales | Centro Comercial San Pedro Plaza

5:00 p.m.: Encuentro Departamental de Música Alternativa | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Concierto Calle del Festival con Luis Alfonso, Rafa Pérez y Maelo Ruiz | Centro Comercial Unicentro

Domingo 28 de junio

9:00 a.m.: Encuentro Nacional de Maestros Artesanos | Recinto Ferial La Vorágine

10:00 a.m.: Gran Desfile Folclórico “Maruja Fernández de Giraldo” y cabalgata | Ruta oficial de desfiles

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Chirimías y Música Andina | Centro Cultural y de

Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Elección y Coronación de la Reina Nacional del Bambuco 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

6:00 p.m.: Concierto Calle del Festival con Francy, Peter Manjarrés y Eddy Herrera | Centro Comercial Unicentro

7:00 p.m.: Gran Concierto La Combinación Perfecta con Grupo Firme, J Balvin, Luis Alfonso, Rafa Pérez, Ciro Quiñónez, Pipe Bueno y Rikarena | Arena LMP