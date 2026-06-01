San Pedro 2026: Qué comer, dónde parar y cuánto vale ir de Bogotá a Neiva

La cuenta regresiva para las fiestas de San Pedro 2026 ya comenzó y miles de viajeros en Bogotá ya están haciendo cuentas para escaparse a Neiva durante uno de los eventos culturales más importantes del país.

El Huila le abre sus puertas al país para que se pegue la rodadita durante San Pedro

Entre desfiles, conciertos, gastronomía típica y reinados, la capital huilense espera recibir una gran cantidad de turistas durante el último fin de semana de junio.

La programación principal se desarrollará entre el 27 y el 29 de junio, aunque las actividades culturales comenzarán desde días antes.

Uno de los espectáculos más esperados será La combinación perfecta 7, concierto que se realizará en la Arena LMP y que tendrá como grandes invitados a Grupo Firme, J Balvin, Luis Alfonso y Rikarena, según confirmó la organización del evento.

Además de la agenda musical, los asistentes podrán disfrutar de muestras folclóricas, comparsas, desfiles, muestras artesanales y el tradicional Reinado Nacional del Bambuco, considerado el símbolo cultural más representativo del Huila y uno de los más relevantes de Colombia.

En Bogotá se realizó el lanzamiento del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Foto: Gobernación del Huila/API.

La llamada Rodadita también volverá a reunir a miles de personas en las calles de Neiva con actividades pensadas para toda la familia y visitantes llegados desde diferentes regiones del país durante esos días.

Para quienes saldrán desde Bogotá, el viaje por carretera suele tardar entre cuatro y cinco horas dependiendo del tráfico.

Los pasajes en bus pueden encontrarse desde 80.000 pesos por trayecto en temporada regular, aunque durante San Pedro los precios suelen aumentar por la alta demanda turística.

También hay vuelos directos entre ambas ciudades, con tarifas variables según la fecha de compra.

Presentación de la programación del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026 Foto: Cortesía - Gobernación del Huila / API

En materia gastronómica, los visitantes suelen buscar platos típicos como el asado huilense, la lechona, los bizcochos de achira y bebidas tradicionales de la región.

Muchos turistas aprovechan además para recorrer malecones, parques, restaurantes y zonas comerciales cercanas a los principales escenarios de las festividades.

La recomendación más frecuente es reservar hospedaje con anticipación debido al movimiento masivo de viajeros durante esas fechas.

Aunque todavía no se conocen todos los precios oficiales de boletería para algunos eventos, la expectativa económica es alta porque hoteles, restaurantes y operadores turísticos esperan una de las temporadas más movidas del año.

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Según información divulgada por los organizadores, gran parte de la capacidad hotelera ya comenzó a reservarse por equipos artísticos y visitantes.

Con música, tradición, gastronomía y fiesta hasta la madrugada, San Pedro promete convertirse nuevamente en uno de los planes favoritos para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de la capital.