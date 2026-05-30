A hora y media de Bogotá, el histórico pueblo donde la trucha y el cordero sudado son platos típicos imperdibles

Muy cerca de Bogotá hay diversidad de lugares que no solo tienen relevancia por sus encantos turísticos que se reflejan en riqueza histórica, natural y cultural, sino que también aportan desde la gastronomía, un tema que los viajeros cada vez aprecian más.

A dos horas de Bogotá, el pueblo donde la gallina sudada o a la brasa es una delicia, un destino perfecto para el ecoturismo

Los platos de cada lugar representan la identidad cultural y las tradiciones de sus habitantes que van pasando de generación en generación. En municipios cercanos como Zipaquirá, Chía y La Calera se conservan recetas típicas como el ajiaco, los tamales y diferentes preparaciones de la carne que reflejan la historia y las costumbres de las familias colombianas.

A comer trucha en Guatavita

En este contexto, hay un destino que es tal vez uno de los más visitados, especialmente los fines de semana y que destaca por su belleza arquitectónica de estilo colonial y una mítica e histórica laguna que llama la atención de propios y extraños.

Se trata de Guatavita, un lugar que alberga infinidad de encantos dentro de los que destacan, precisamente, sus preparaciones típicas. Almorzar en este pueblo, ubicado a una hora de Bogotá, es una experiencia imperdible.

La trucha es uno de los platos para disfrutar en Guatavita. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

En este municipio encantado uno de los imperdibles para el paladar es la trucha, considerado el plato típico de la región. Este pescado se ha consolidado como parte esencial de la cultura gastronómica local y lo mejor es que puede degustarse de diferentes maneras en los restaurantes de la zona.

Se puede saborear a la plancha, frita, al ajillo o al horno y generalmente se acompaña de guarniciones frescas de la región, por ejemplo, papas y ensalada.

Ángeles coloniales, astroturismo y páramos: Sopó, el municipio de Cundinamarca que lo tiene todo a minutos de Bogotá

Otra delicia que se suma a la oferta es el cordero sudado, que se ha convertido en un plato emblemático. Normalmente se come acompañado de yuca, papa y aguacate, una preparación que conserva la sazón heredada de abuelos y padres, manteniendo vivas las raíces gastronómicas del municipio.

Lo mejor es que en Guatavita hay diversidad de ambientes para deleitarse con sus delicias gastronómicas. Ya sea que el viajero prefiera el entorno acogedor del pueblo o lo atraiga un espacio abierto y rodeado de naturaleza, aquí siempre encontrará una opción que se adapte a su preferencia y gusto.

Guatavita es uno de los destinos lindos para visitar en Cundinamarca. Foto: Getty Images

¿Qué más hacer en Guatavita?

Además de degustar sus platos típicos, en este municipio cundinamarqués, que es considerado como un lugar mágico, los turistas se encuentran con una fusión de historia y naturaleza que brinda experiencias inolvidables.

Allí los viajeros pueden embarcarse en emocionantes caminatas por sus senderos, explorando la belleza de los bosques circundantes y los amantes de la adrenalina tienen la posibilidad de realizar viajes en parapente y disfrutar se sus majestuosos paisajes.

Por su parte, quienes prefieren planes más tranquilos no deben perder la oportunidad de explorar la cultura local visitando el pueblo y disfrutando de su arquitectura de casas blancas y calles empedradas, así como de su tranquilidad y su gastronomía auténtica. Sin duda, un lugar que vale la pena visitar.