El destino cerca de Bogotá que enamora con sus rocas, bosques y miradores, ideal para los aventureros

Además de su riqueza natural, historia y cultura, Cundinamarca tiene otra gran bondad y es que muchos de sus lugares de interés turístico se encuentran cerca de Bogotá.

Así el destino de Cundinamarca que es ideal para el descanso; tiene un reconocimiento internacional y está cerca de Bogotá

Es un territorio que, gracias a su ubicación en el centro del país, permite disfrutar de paisajes montañosos, páramos, lagunas y pueblos coloniales llenos de tradición, permitiendo el desarrollo de actividades como el ecoturismo y la aventura.

Su cercanía con Bogotá hace que muchos lugares sean perfectos para escapadas cortas con el objetivo no solo de descubrir la riqueza cultural y natural de la región, sino también su gastronomía, costumbres y tradiciones.

Uno de esos destinos que enamora en esta zona del país es Suesca que se ajusta mucho a lo que buscan los aventureros y quienes disfrutan de la naturaleza y los planes al aire libre.

La escalada es el principal plan para hacer en Suesca. Foto: Cortesía - ProColombia

Está ubicado a un poco más de una hora de Bogotá y cuenta con grandes riquezas naturales y se ha caracterizado por ser un destino con los escenarios ideales para la escalada, reconocido nacional e internacionalmente por las rocas como principal atractivo, indica la plataforma turística de la Gobernación del departamento, Detur.

Se dice que este municipio tiene una gran riqueza en cuanto a la memoria histórica de Colombia, no solo por sus vestigios de la época colonial sino también por sus hermosos paisajes naturales.

El destino de Cundinamarca que encanta con sus paisajes de cascadas y lagunas, ideal para el ecoturismo

¿Qué hacer en este destino además de escalar?

Si bien este lugar es ideal para los escaladores, también es un un buen destino para caminar, explorar y disfrutar del paisaje en compañía de familia o amigos.

Otros de sus encantos son, por ejemplo, la Laguna de Suesca que es perfecta si se busca un plan más relajado. Es un entorno que invita a desconectarse y relajarse en medio de la naturaleza.

También están el Túnel del ferrocarril, a donde se puede ir caminando, un plan que se integra bien en una escapada de un día y el Cañón de las Lechuzas que es ideal para hacer senderismo, pues se encuentra a menos de una hora a pie del casco urbano.

El Cañón de la Lechuza es uno de los atractivos para conocer en Suesca, Cundinamarca. Foto: Suesca Cundinamarca

Para quienes desean un plan más tranquilo, también es posible realizar un recorrido breve por el casco urbano, pues, además de encantos naturales, Suesca es un destino de gran importancia histórica.

Fue fundado el 14 de diciembre de 1537 por Gonzalo Jiménez de Quesada, en territorio que antes estuvo habitado por los muiscas y su nombre significa “la roca de las aves”, muy en línea con las características del territorio.

Otro de sus atractivos es su gastronomía, pues allí se puede disfrutar de preparaciones típicas del la región como el cuchuco con espinazo, almojábanas, fritanga, picada de carnes y gallina criolla.