¿De viaje por el Meta? Tres platos típicos que no puede dejar de probar; son delicias llenas de tradición

El departamento del Meta tiene diversidad de encantos gracias a sus lindos paisajes, su oferta hídrica y sus costumbres y tradiciones que lo hacen único. A esto se suma su gastronomía influenciada por la vida llanera y la abundancia de recursos naturales de la región.

El municipio del Meta donde el bagre es el rey de la gastronomía y todos lo quieren probar

Sus platos reflejan la tradición ganadera y agrícola, con un protagonismo claro de la carne de res, el pescado de río, el maíz, el arroz, la yuca y los plátanos. Cada preparación es una invitación a saborear la identidad de los llanos, a entender su cultura a través de platos llenos de historia y a conectar con la naturaleza a través de ingredientes frescos y locales.

Según el portal Maravillas del Güejar, en este destino la comida es un arte que mezcla las tradiciones indígenas, las costumbres campesinas y la generosidad de la tierra.

La carne a la llanera es uno de los platos típicos e imperdibles en el departamento del Meta. Foto: Getty Images

Así las cosas, quienes se encuentran de viaje por este departamento, además de conocer y disfrutar de sus encantos naturales, tienen la posibilidad de degustar algunas de sus preparaciones típicas e imperdibles. Estas son tres de ellas.

Ternera a la llanera

La mamona, a la que también se le conoce como ternera a la llanera, es el plato insignia de los llanos. La mencionada fuente indica que preparada al estilo tradicional, se asa al carbón durante varias horas, permitiendo que la carne se impregne de sabor ahumado. Este plato hace parte de la vida de los habitantes del departamento pues los acompaña en fiestas y reuniones, convirtiéndose en el centro de la mesa y del encuentro. Suele acompañarse de yuca cocinada, papa y plátano maduro.

Estos son los encantos del pueblo del Meta con nombre de ciudad española, un destino reconocido por su actividad ganadera y ferias

Cachama

La cachama es uno de los pescados más representativos de los ríos del Meta. A la plancha o frito, su carne es suave y con un sabor exquisito y normalmente se acompaña de patacón, arroz con coco o ensalada fresca. Sin duda, una delicia para no perderse.

El sancocho de gallina es un plato para degustar en un viaje por el Meta. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Sancocho de gallina criolla

Como ocurre en muchas otras partes del país, el sancocho de gallina no puede faltar en un viaje por el Meta. Se le reconoce por ser un caldo espeso y nutritivo, cargado de yuca, plátano, mazorca y, por supuesto, gallina de corral cocinada lentamente para que al final la preparación obtenga el mejor sabor.

Es claro que la cocina llanera combina sabores intensos y técnicas que reflejan la vida al aire libre y la cultura del Llano, convirtiendo su comida en un verdadero reflejo de la identidad regional.