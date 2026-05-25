El municipio del Meta donde el bagre es el rey de la gastronomía y todos lo quieren probar

El Meta, en los Llanos Orientales, es uno de los destinos más llamativos para los viajeros gracias a su riqueza natural, cultural y paisajística. Sus tierras se caracterizan por extensas llanuras, ríos cristalinos y parques naturales que invitan a la aventura y a involucrarse con las tradiciones de estas tierras.

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Este departamento destaca por su auténtica cultura llanera, reflejada en la música, la gastronomía y las tradiciones de su gente, lo cual se puede experimentar en sus 29 municipios.

Uno de ellos es Puerto López, donde el viajero se encuentra con diversidad de atractivos y uno de los que más llama la atención es su gastronomía, en la que el bagre es el rey de las preparaciones.

Este pescado abunda en este municipio debido a su ubicación privilegiada a orillas del río Meta. Esta riqueza hídrica garantiza una pesca constante, inspirando recetas locales como el famoso “canoero” o el amarillo a la monseñor.

De acuerdo con información del Instituto de Turismo del Meta, el “patacón canoero” es una delicia que une tradición y creatividad: albóndigas de bagre amarillo aliñadas con cúrcuma y cilantro, bañadas en una cremosa salsa de pan de arroz, servidas sobre un crujiente patacón y gratinadas con queso mozzarella. Un bocado que enamora a propios y turistas.

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Otra delicia que preparan en este municipio es el amarillo a la monseñor, que se elabora con trozos de pechuga de bagre amarillo bañados en una salsa cremosa de camarones, champiñones y queso, generalmente gratinado y acompañado de arroz blanco y patacón.

¿Qué se puede hacer en Puerto López?

Además de probar sus delicias gastronómicas, en este municipio los viajeros tienen varios atractivos para visitar y conocer. Es un territorio que destaca por la belleza de su paisaje y su riqueza hídrica, siendo el río Meta el más importante afluente.

Puerto López es bañado por el río Meta. Foto: David Amado

Uno de sus encantos es el Alto de Menegua, que se destaca a nivel nacional como centro geográfico del país, razón por la que a este municipio se le conoce como el “ombligo de Colombia”.

Los viajeros también pueden ir al obelisco, una estructura de 18 metros de altura diseñada por el artista Miguel Roa Iregui, quien elaboró los principales símbolos que evocan la cultura llanera: el ganado, las arpas, la pesca, además de loros, monos y dantas. A su alrededor se encuentran restaurantes y está ubicado en el Alto de Menegua, en el kilómetro 5, vía a Puerto Gaitán, según información de la Alcaldía Municipal.

Un atractivo más es el monumento al canoero, que se encuentra en la entrada del municipio por la vía que llega de Villavicencio. Este simboliza la identidad de los habitantes de Puerto López, una obra realizada por el maestro Álvaro Vásquez.