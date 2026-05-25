A pocos días de que inicie junio y lleguen las vacaciones de mitad de año, los viajeros analizan posibilidades y destinos para pasar unos días de descanso con sus familias, y el Eje Cafetero se perfila como uno de los lugares más llamativos.

El pueblo del Quindío que no muchos incluyen, pero que puede hacer la diferencia en un viaje por el Eje Cafetero

Este territorio combina paisajes naturales, cultura cafetera, tradición y actividades para todo tipo de viajeros. Uno de sus grandes atractivos son los extensos cultivos de café, reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, además de sus verdes valles y sus coloridos pueblos que crean escenarios ideales para el descanso, la fotografía y el contacto con la naturaleza.

Así las cosas, los puentes del próximo mes son una buena excusa para visitar lugares icónicos y de gran belleza en esta región del país. Estas son tres opciones que resultan imperdibles y que ofrecen experiencias completamente diferentes.

Valle de Cocora

Este es un escenario ideal para los amantes de la naturaleza, en donde es posible desarrollar actividades como el senderismo, cabalgatas y trekking. Los visitantes tienen la posibilidad de explorar una serie de senderos que atraviesan el valle, adentrándose en bosques de niebla, ríos y praderas, que hacen parte de este majestuoso espacio natural.

El Valle del Cocora es uno de los lugares más lindos del Eje Cafetero; ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este espacio natural que destaca por sus altas palmas de cera, también alberga una rica historia y cultura, ya que ha sido habitado desde tiempos precolombinos por comunidades indígenas que han dejado su legado en la región.

Parque del Café

Este lugar, ubicado en el corazón del Quindío, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la región, gracias a que reúne tradición, cultura cafetera y entretenimiento en un mismo espacio. Allí los viajeros se encuentran con diversión, adrenalina, gastronomía, arte y contacto con la naturaleza.

El destino del Eje Cafetero con un ‘pueblo dentro del pueblo’, destaca por sus balcones coloridos y calles empinadas

El parque se encuentra a unos 20 minutos de Armenia y cuenta con 56 hectáreas diseñadas bajo una propuesta que mezcla elementos tradicionales y modernos. Entre sus principales encantos sobresalen más de 20 atracciones mecánicas pensadas para visitantes de todas las edades.

Los termales de Santa Rosa de Cabal son uno de los principales atractivos de Risaralda. Foto: Getty Images

Santa Rosa de Cabal

Ubicado en el departamento de Risaralda, está este destino ideal para descansar, a aproximadamente 30 minutos de Pereira, donde sus aguas termales son uno de sus principales encantos.

De acuerdo con el portal oficial Colombia Travel, este destino es considerado uno de los más relajantes de la región andina. Su clima fresco de montaña, combinado con los paisajes verdes y las corrientes de agua que descienden desde las montañas, crea el ambiente ideal para quienes buscan descanso y bienestar.

El municipio cuenta con tres complejos termales rodeados de naturaleza y escenarios encantadores. Sus aguas cálidas caen a través de imponentes cascadas que hacen aún más especial la experiencia. Entre ellos se encuentran Termales Santa Rosa de Cabal y el Balneario Termales Santa Rosa.