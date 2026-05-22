El pueblo del Quindío que no muchos incluyen, pero que puede hacer la diferencia en un viaje por el Eje Cafetero

El Eje Cafetero es una de las regiones más apetecidas por los viajeros y allí, el departamento del Quindío es una opción que vale la pena explorar. Este destino combina paisajes naturales, cultura cafetera y lindos pueblos coloniales.

Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

En estas tierras los viajeros pueden recorrer cafetales, aprender sobre el cultivo de este producto y disfrutar de actividades al aire libre como caminatas por senderos ecológicos, avistamiento de aves y paseos en tirolesa.

Lugares como el Parque del Café combinan diversión, cultura y naturaleza, mientras que el Valle de Cocora permite admirar la palma de cera, el árbol nacional de Colombia, en un lindo paisaje natural.

Córdoba destaca entre sus cultivos de café y guadua. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Este departamento cuenta con 12 municipios y uno de ellos no es precisamente el más reconocido como lo son Salento o Filandia, pero tiene diversos encantos que resultan de interés para conocer.

Susurro de guaduales

Se trata de Córdoba, un destino ubicado a solo 40 minutos de Armenia, capital del departamento. Si bien no cuenta con una oferta diseñada para el turismo masivo, lo que sí es cierto es que los turistas pueden disfrutar de sus paisajes, cultivos de café, su historia y la forma de vida tranquila de sus habitantes.

Es un destino con aroma a café, pues más del 65 % de su territorio está dedicado a cultivos de cafeto, según información del sitio web del Paisaje Cultural Cafetero, del cual forma parte.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Desde los primeros pobladores hasta hoy, sus habitantes han vivido de la producción y venta de este grano. Durante los fines de semana en temporada de cosecha, sus calles y la plaza central son escenario de los famosos jeeps Willys y bultos de este producto.

Sitios de interés

Entre sus atractivos se encuentra el Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, un referente del turismo científico en la región. La guadua ha sido clave en su desarrollo.

Precisamente por este árbol, a este municipio se le conoce como el “susurro de guaduales”, porque está inmerso en grandes plantaciones del mismo.

Los guaduales son uno de los principales encantos de Córdoba. Foto: Tomada de Rutas del Paisaje Cultural cafetero.

Estas plantaciones se combinan con cafetales y cultivos de plátano y cítricos, lo que da vida a paisajes únicos, un escenario natural que mezcla tradición, agricultura y encanto visual, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Este municipio es la puerta de entrada a la región sur del departamento que incluye a Pijao, Buenavista y Génova. Poblaciones que comparten rasgos paisajísticos y de belleza natural.

Allí se puede hacer avistamiento de especies, caminatas, montañismo y visitar fincas cafeteras para conocer del cultivo, producción y procesamiento de este grano mientras se disfruta de una deliciosa taza de esta bebida.