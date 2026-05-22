Hora y canal para la definición de los finalistas en Liga: Nacional vs. Tolima y Junior vs. Santa Fe

90 minutos separan a cuatro equipos de la alegría de ir a una nueva final en el Fútbol Profesional Colombiano, o de la decepción de quedar eliminados ad portas de luchar por una nueva estrella.

Para este sábado están previstas las semifinales de vuelta de la Liga BetPlay, con resultados globales que no tienen sentenciada ninguna de las llaves.

En el primer turno entrarán en la disputa Atlético Nacional y Deportes Tolima. Durante la ida hubo polémica, luego de que a un jugador del cuadro de Ibagué se le expulsase. Para algunos sí fue justificada la roja, mientras que para otros no.

Deportes Tolima cayó en su casa contra Atlético Nacional. Foto: Jorge A. Cuéllar / Colprensa

Al final, el que acabó por imponerse en el Manuel Murillo Toro fue el elenco verde, que tuvo en Alfredo Morelos al autor de la anotación al minuto 56.

Hacia el cierre de la contienda Cristian ‘Chicho’ Arango también vio la roja, lo que le hará perderse el compromiso de vuelta en el Atanasio Girardot.

En ambas instituciones hay presión por el paso a la final, pero un poco más en el verde que tuvo decepciones al inicio del semestre en Copa Sudamericana cuando quedó eliminado en casa, ante un rival acérrimo como Millonarios.

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Eduard Bello, volante venezolano al servicio de los de Medellín anticipó que no es una llave que ya está resuelta: ”Tenemos que aprovechar nuestra localía, nuestra gente y el resultado a favor para mantener la calma”.

Edwin Cardona, quien no cuenta con muchos minutos en el semestre, pero mantiene su rol de líder anticipa de la vuelta: ”Uno siempre va a estar a disposición desde donde nos toque. Para nosotros vamos 0-0, quedan 90 minutos y no nos estamos ahorrando nada”.

Partidos, horas, canal y global de las ‘semis’

Sábado 23 de mayo

Atlético Nacional (1) vs. (0) Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Win Sports

En Barranquilla se define todo

‘A Junior hay que matarlo’ dice un refrán que usa la hinchada rojiblanca, pero después de la ida también quedó demostrado que con Santa Fe no basta un partido perfecto para vencerlo.

En la ida, los de Alfredo Arias jugaron facilmente el que pudo haber sido su partido más aplicado del semestre. Hugo Rodallega, Omar Fernández Frasica y Nahuel Bustos fueron perfectamente neutralizados por la zaga defensiva rival.

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla por las semifinales de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Aún así, sobre el remate del partido y, tras una mano de Jhomier Guerrero, el león equiparó la serie para manterse vivo de cara a la vuelta de este fin de semana que se aproxima. Rodallega, dulce con el gol por estos días, empalmó un remate fuerte que Mauro Silveira por poco alcanza a tapar. El remate fue más potente y tenuemente se metió en el arco norte de El Campín.Estando en tablas todo, ahora les queda a ambos conjuntos el partido por el paso a la final. Junior sale como favorito por nómina y la localía en el estadio Romelio Martínez.

Sábado 23 de mayo

Junior de Barranquilla (1) vs. (1) Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Canal: Win Sports