Primer fichaje de Santa Fe para el segundo semestre: confirmaron la ‘joya’ que regresaría

Independiente Santa Fe afronta días cruciales en el primer semestre. Este sábado enfrentará a Junior de Barranquilla por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay y el próximo miércoles estará en Montevideo jugando contra Peñarol por el tiquete a octavos de final de la Copa Libertadores.

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Mientras tanto, en las oficinas del conjunto cardenal ya se están analizando nombres para la segunda parte del año.

Santa Fe tiene talento de sobra en ataque; sin embargo, ha sufrido en defensa por culpa de las lesiones y el bajo rendimiento de algunas piezas.

Juan Sebastián Quintero, que llegó como refuerzo para 2026, fue operado hace unos días del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y estará todo este año fuera de las canchas. Eso implica que es necesario traer un nuevo zaguero central que acompañe a Emanuel Olivera, Víctor Moreno e Iván Scarpeta.

Santa Fe apunta a Kevin Mantilla

El primer candidato que empezó a sonar es de la casa y conoce de sobra lo que significa jugar en Independiente Santa Fe. Se trata del defensor Kevin Mantilla, que termina su préstamo en Medellín y tiene que volver a Talleres (ARG) para definir su futuro.

De acuerdo al periodista Carlos Alemán, hay interés de ambas partes para concretar el negocio y traer de vuelta a Mantilla al equipo donde se formó como futbolista profesional.

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“Pregunté por él y me dijeron ‘puede ser’. Me dijo alguien que tiene por qué saberlo que puede ser”, indicó.

Mantilla llegó a Medellín en febrero del año pasado y tuvo una fuerte lesión que lo obligó a estar fuera de las canchas. Su regreso fue un buen revulsivo para el poderoso, que logró extender el préstamo hasta este 30 de junio en conversaciones directas con Talleres.

Ahora que ese contrato está a punto de terminar, Independiente Santa Fe quiere pescar en río revuelto y aprovechar el cariño que el propio jugador les ha profesado.

Kevin Mantilla, defensor colombiano. Foto: FIFA via Getty Images

Los números de Kevin Mantilla

Este semestre no ha sido fácil para el Medellín, que está en plena crisis administrativa tras la polémica con Raúl Giraldo y las sanciones que le cayeron por parte de Conmebol.

Aun con todo eso, Kevin Mantilla ha logrado jugar 16 partidos para un total de 1163 minutos sobre el campo de juego.

Esa continuidad es otro de los valores que interesan en Santa Fe, pues la urgencia de un defensor central es imperiosa tras la lesión de Quintero y los habituales problemas que han costado derrotas para el proyecto de Repetto.