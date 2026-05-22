Comunicado oficial del Manchester City sobre Pep Guardiola: decisión final con su futuro

Manchester City perdió la Premier League contra el Arsenal y ahora se quedó sin director técnico. Pep Guardiola dirigirá su último partido este domingo, cuando reciban al Aston Villa en condición de local.

Aunque todavía cuenta con el respaldo de los dueños, Guardiola considera que es el momento de partir y dejar el espacio libre para nuevas ideas en el banquillo.

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“Qué buenos tiempos hemos vivido juntos. No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”, declaró el estratega español.

Guardiola se va del club con 20 títulos ganados, seis de ellos en Premier League y la primera Champions de su historia.

En Inglaterra dejó huella con varios récords, como los 100 puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.

También protagonizó una batalla magnífica con el Liverpool de Jürgen Klopp, al que superó por un solo punto en 2019 y de nuevo en 2022, gracias a una remontada frente al Aston Villa (3-2) en la última jornada.

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Pero más allá de los títulos, está la huella futbolística que Pep ha dejado en el fútbol inglés y europeo. La impronta guardiolista es un juego pulido, sembrado de técnica y audacia, de pases cortos y rápidos, en especial para sacar el balón jugado desde atrás, incluso bajo presión.

“Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera”, dijo el técnico de 55 años en su mensaje de despedida.

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Eso sí, la tarea de reemplazar a Guardiola será prácticamente imposible. “Jugadores, no lo olviden: cada instante, cada momento, yo, mi cuerpo técnico, este club, todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado”, añadió Pep.

Guardiola llevaba meses esquivando, incluso hasta el hartazgo, las preguntas sobre su futuro, pero ya desde el pasado lunes se daba por hecho su adiós.

El empate contra Bournemouth en la fecha 37 aceleró la despedida, pues el plan inicial era entregarle un último título de Premier League a la afición antes de dar el paso al costado.