Radamel Falcao García estremece a Millonarios: es oficial y hay revuelo en los hinchas

Mientras Millonarios sigue en la pelea en la Copa Betplay y la Copa Sudamericana, hay noticias importantes sobre Radamel Falcao García que erizan la piel de los hinchas azules. El Tigre se convirtió en uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años en el fútbol colombiano, pero las lesiones le han perjudicado su andar en el ‘Embajador’.

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Sobre el 20 de abril, se conoció la nueva lesión que tenía Radamel Falcao García que otra vez lo sacó de las canchas cuando más se esperaba su vuelta ya recuperado de otra molestia muscular. Jugó algunos compromisos y sumó minutos cuando cayó la fractura en su rostro. Millonarios dio un nuevo reporte y las noticias son alentadoras.

Cabe recordar que en un partido contra América de Cali en el ‘Todos contra Todos en la Liga Betplay, el jugador samario solo pudo disputar el primer tiempo cuando fue titular, en un duelo que tuvo poca participación en la zona de ataque. Su salida se dio de emergencia luego del choque con el central Dany Rosero, quien se disculpó con El Tigre por lo sucedido.

Tras este suceso, Millonarios anunció que el futbolista presentaba una fractura en el arco cigomático (rostro), lo que generó dudas entre los hinchas respecto a su regreso a las canchas. Un mes después hay un reporte oficial y celebran los fanáticos que ven a Radamel como uno de los fichajes más importantes de la historia del equipo.

Radamel Falcao con Millonarios Foto: Oficial Millonarios

Y es que fue una noche de domingo llena de angustia. El atacante samario tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano en la ciudad de Cali. La urgencia se dio en el entretiempo del clásico ante el América. En su lugar ingresó Beckham David Castro, quien ahora seguirá su carrera en Suiza.

Millonarios y un reporte alentador sobre Falcao

Tras un mes de baja y de recuperación, Millonarios compartió unas imágenes y un anuncio que celebran los hinchas, pues Falcao volvió a los entrenamientos y se le vio en trabajos con el grupo en la previa del partido contra el Boyacá Chicó por la Copa Betplay.

No solo eso, sino que se confirmó que Radamel Falcao García está a disposición del cuerpo técnico de Fabián Bustos y podrá jugar en el partido contra el Chicó en El Campín el sábado 23 de mayo.

Pantallazo X Foto: @MillosFCoficial

Seguramente, Falcao comenzará desde la suplencia y podría sumar algunos minutos en la segunda parte. Casi un fichaje de lujo para el remate de temporada en Sudamericana y Copa Betplay.