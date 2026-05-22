McLaren se para en la raya por Oscar Piastri en F1: radical pronunciamiento por salida del piloto

El director de la escudería McLaren, Andrea Stella, lamentó este viernes que el “mercado de fichajes” para el 2027 en la Fórmula 1 haya empezado tras solo cuatro Grandes Premios de la temporada y desmintió una eventual salida del australiano Oscar Piastri hacia Red Bull.

El inicio de la campaña 2026 de la Fórmula 1, cuya quinta prueba se disputa este fin de semana en Montreal con el Gran Premio de Canadá, está marcado por rumores de cambios de escudería entre pilotos, ingenieros y directores.

Oscar Piastri, piloto de McLaren. Foto: Getty Images

Incluso se especula con la posible salida de los múltiples campeones Max Verstappen y Lewis Hamilton de la categoría.

“Estamos en plena temporada de fichajes”, respondió, visiblemente molesto, el italiano al ser consultado en rueda de prensa sobre la llegada a McLaren del ingeniero Gianpiero Lambiase, anunciada en abril y prevista para finales de 2027.

El paso de Lambiase, actual ingeniero de pista de Verstappen, de Red Bull a McLaren alimentó rumores sobre posibles movimientos entre el neerlandés y Piastri. También surgieron versiones sobre una eventual salida de Stella hacia Ferrari y su reemplazo en McLaren por el propio Lambiase.

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“En lo que respecta a Oscar (Piastri) no podríamos estar más contentos. Estamos viendo la mejor versión de Oscar en el coche y su mejor faceta fuera de él, una dinámica magnífica y una relación muy buena con Lando” Norris, el vigente campeón del mundo con McLaren, destacó Stella.

“En cuanto a mí, estoy absolutamente comprometido con McLaren”, zanjó el directivo, quien reiteró entre sonrisas que esta temporada ya se vive un “mercado de fichajes” prematuro en la Fórmula 1.

A su lado, el director de Red Bull, el francés Laurent Mekies, aseguró que la relación entre Verstappen y el joven piloto francés Isack Hadjar era “muy, muy sólida” y afirmó que “el tema de los pilotos no se plantea” por ahora.

Max Verstappen, del Oracle Red Bull Racing Foto: NurPhoto via Getty Images

El cuádruple campeón mundial, que atraviesa un inicio de temporada complicado, pareció descartar el jueves las amenazas que había deslizado en los últimos meses sobre dejar Red Bull y la Fórmula 1 para dedicarse a las carreras de resistencia.

Piastri, por su parte, aseguró sentirse “halagado” de que su nombre aparezca en el mercado de pilotos de la categoría, aunque reiteró que continuará en McLaren.

Por último, el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, afirmó que seguirá “todavía un tiempo” en la Fórmula 1 y con Ferrari en 2027, cuando disputará su tercera temporada con la escudería italiana.

Fin de semana del GP de Canadá

Para este fin de semana se tiene previsto que se desarrolle el GP de Canadá. Dicha competencia del calendario aparece luego de un par de semanas sin acción, desde que se realizó Miami del 1-3 de mayo.

Durante el viernes se hizo el ‘sprint’, el sábado se espera que se realice la clasificación y para el domingo está previsto que se lleve a cabo la carrera final, en la que Piastri buscará sobrepasar los rumores que han surgido sobre su salida del equipo McLaren.

*Con información de AFP.