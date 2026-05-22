“Bogotá cuenta con la autorización de la ANSV”: Secretaría de Movilidad responde a MinTransporte ante investigación de fotomultas

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá emitió un comunicado la tarde de este viernes 22 de mayo, pronunciándose por la investigación del Ministerio de Transporte a 37 organismos de tránsito por supuestos incumplimientos que se han presentado en comparendos emitidos por sistemas de fotodetección.

Abecé del anuncio de MinTransporte de revocar 5,8 millones de fotomultas irregulares

De acuerdo con lo informado por la entidad de movilidad del distrito, esta fue notificada por la Superintendencia de Transporte el pasado 19 de mayo de 2026 a las 4:30 p. m. de la respectiva resolución, que indica que la Secretaría posiblemente no estaría cumpliendo requisitos técnicos obligatorios que están establecidos en la Ley 2251 de 2022.

Ante el anuncio de la investigación, la Secretaría Distrital de Movilidad ha compartido que, si bien esto está siendo analizado por el Ministerio, no representa una decisión de fondo, por lo que en la actualidad no se ha establecido una medida que implique la revocación de los comparendos que se han aplicado a los ciudadanos en la capital.

Asimismo, la entidad comenta que se está analizando la Resolución 718 del Ministerio, al igual que los fundamentos jurídicos, hechos y pruebas que sustentan la acción realizada por el Ministerio de Transporte.

Sistemas de fotodetección seguirán funcionando mientras se adelanta el proceso administrativo. Foto: José Luis Guzmán. El País / Montaje: Semana

La Secretaría Distrital de Movilidad recalca que esta investigación tiene que pasar por varias etapas legales antes de que se tome una decisión final. Entre ellas se encuentran la formulación de cargos, la presentación de descargos, la etapa probatoria y, finalmente, el veredicto, que determina lo que ocurra con el organismo de movilidad.

¿Vives en estos lugares? Estas son las principales ciudades de Colombia donde se invalidarían las fotomultas tras anuncio de MinTransporte

“En Bogotá, todas las cámaras de fotodetección cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para su operación. Por lo cual, reiteramos que los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones son una herramienta fundamental para mitigar riesgos de seguridad vial, fortalecer los mecanismos de control, garantizar la eficiencia del tráfico, prevenir siniestros y proteger la vida de todas las personas en las vías”, menciona la Secretaría Distrital de Movilidad en su comunicado.

La entidad concluye que quitar estas herramientas termina afectando en varios aspectos la movilidad de Bogotá, entre ellos el aumento de los siniestros viales que pueden traer consecuencias fatales para los ciudadanos del distrito.

¿Qué se sabe sobre la revocación de multas?

Las presuntas irregularidades que ha investigado el Ministerio de Transporte indican que un total de 7,6 millones de comparendos habrían sido aplicados a ciudadanos por los 37 organismos de tránsito analizados.

Según lo aclarado por la ministra Maria Fernanda Rojas, un total de 5,8 millones de estos comparendos ya no tendrían validez, por lo que las entidades investigadas estarían obligadas a devolver el dinero a las personas afectadas, además de sufrir posibles sanciones económicas que superan los 2,1 billones de pesos.

En el listado aparecen 37 ciudades o municipios del país. Foto: MinTransporte

No obstante, hay varios organismos que ya se han pronunciado al respecto, como lo es en el caso de enRuta, que se encarga de la seguridad vial en Cali.

La gerente, Diana Carolina Reina, afirmó que, mientras exista un fallo definitivo o se presente una solicitud de suspensión hacia los organismos investigados, las cámaras de fotomultas seguirán operando en Cali con normalidad.

Por otro lado, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, comentó en El Debate, de SEMANA, que estos hechos ya están siendo revisados.