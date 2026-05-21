Abecé del anuncio de MinTransporte de revocar 5,8 millones de fotomultas irregulares

El pasado martes 19 de mayo, la Superintendencia de Transporte anunció que abrió una investigación a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en comparendos impuestos por sistemas de fotodetección a lo largo del país.

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El anuncio se realizó en una rueda de prensa convocada por el Ministerio de Transporte y dirigida por la jefa de la cartera, María Fernanda Rojas. Las pesquisas hallaron que entre 2018 y 2024, los entes investigados operaron cámaras sin cumplir con los requisitos técnicos obligatorios.

Estos aparecen establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio. Sin embargo, los organismos de tránsito no habrían contado con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, que garantiza la legalidad de las fotomultas.

MinTransporte llamó a una rueda de prensa el martes 19 de mayo para anunciar la investigación. Foto: MinTransporte

La investigación encontró que 12 de ellos iniciaron operación sin contar con concepto, 7 operaron con conceptos a terceros y 18 los obtuvieron después de iniciar la ejecución de los sistemas de fotodetección.

¿Cuántas multas serán revocadas?

En total, fueron 7,6 millones de comparendos impuestos por los organismos investigados usando estos sistemas tecnológicos sin conceptos de desempeño.

MinTransporte señaló que 5.832.906 quedarían sin validez. Hay 1.582.398 multas que ya fueron pagadas por ciudadanos y equivalen a un recaudo superior a 1,05 billones de pesos.

Las autoridades específicas podrían verse obligadas a devolver el dinero de los afectados y tendrían sanciones económicas por una cifra mayor a 2,1 billones de pesos.

Para llevar a cabo la investigación, la Superintendencia de Transporte revisó 533 cámaras autorizadas por el ministerio. Se espera que en los próximos meses, se realicen inspecciones a otras 758 cámaras autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

¿Cuáles son las ciudades afectadas?

Las ciudades con el mayor número de multas son:

Cali: 2,7 millones de comparendos.

Medellín: más de 717.000 comparendos.

Bogotá: cerca de 294.000 comparendos.

Barranquilla: más de 131.000 comparendos.

En total son 37 ciudades o municipios con comparendos impuestos de forma irregular. Las otras son: La Dorada, Villavicencio, Corozal, Villa del Rosario, Itagüí, Sabaneta, Magdalena (departamental), Bello, Galapa, Atlántico (departamental), Puerto Colombia, Arjona, Turbaco, Soledad, San José de Cúcuta, Cundinamarca (departamental), Palermo, Fundación, Los Patios, Cartago, Yumbo, Yotoco, Ciénaga, Barrancabermeja, Santa Marta, Popayán, Aguachica, Montería, Planeta Rica, Palmira, Santander de Quilichao, Valle del Cauca (departamental) y Zipaquirá.

¿Le pusieron una fotomulta entre 2018 y 2024? Este es el listado oficial de fechas y ciudades donde impusieron comparendos sin validez

¿Cómo pedir la devolución del dinero?

La devolución del dinero se realizará bajo la ley Julián Esteban (2251 de 2022), que establece que las autoridades sancionadas deberán revocar los comparendos que aún no han sido pagados.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, aseguró que las devoluciones no se harán de forma automática y los ciudadanos afectados deben presentar una acción contra el organismo que le impuso la fotomulta.

“Yo pensaría que la mejor opción es generar una acción popular donde todos los afectados se unan”, indicó.

La entidad publicó un listado oficial con las fechas y ciudades en las que cada organismo impuso comparendos con irregularidades. Los afectados deben revisar el documento y presentar la querella.

¿Cómo tumbar una fotomulta o exigir el reembolso tras el anuncio oficial del Gobierno?

En el listado aparecen 37 ciudades o municipios del país. Foto: MinTransporte

La respuesta de MinTransporte

La ministra de la cartera, María Fernanda Rojas, indicó que la investigación se realizó para defender a los ciudadanos y la legalidad de los procedimientos de multas en el país.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, señaló la ministra.

Esto no significa que las cámaras de fotodetección sean ilegales. Las mismas seguirán en funcionamiento siempre y cuando puedan demostrar que se acogen a lo establecido en la ley.