Enfermedad deja a titular de Atlético Nacional fuera de la semifinal ante Tolima: baja muy sensible

Atlético Nacional sigue en carrera por el título y para muchos es el gran favorito en la Liga BetPlay.

Pese a que no ha mostrado un gran fútbol este semestre y quedó eliminado en fase previa de Copa Sudamericana a manos de Millonarios, el equipo verdolaga dirigido por Diego Arias pudo recomponer el camino. Ahora está muy cerca de ser finalista, siempre y cuando pueda superar al Deportes Tolima en la serie de semifinales.

Tras el partido de ida, Atlético Nacional logró sacar ventaja de un gol en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, gracias a la anotación de Alfredo Morelos al minuto 56, de cabeza, tras un tiro de esquina.

El local terminó con 10 hombres luego de la expulsión de Anderson Angulo en la primera parte, tras una entrada temeraria contra Juan Rengifo que le significó la segunda tarjeta amarilla.

Imagen del partido de ida de las semifinales de la Liga Colombiana 2026 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional. Foto: Jorge A. Cuéllar / Colprensa

En este partido también se presentó la expulsión de Cristian Arango al final del encuentro y Atlético Nacional también cerró el juego con 10 hombres. El Comité Disciplinario de la Dimayor se pronunció y sancionó al futbolista, quien fue el fichaje estelar del fútbol colombiano en el pasado mercado de pases y no estará en la vuelta por la sanción.

A Cristian Arango se une otra baja sensible en el esquema de Atlético Nacional, pero en la zona defensiva. El zaguero central Simón García padece un virus que lo dejaría fuera del choque contra el Tolima. A falta de confirmación oficial del equipo verde, la dupla de centrales serían César Haydar y William Tesillo, para dejar como lateral a Samuel Velásquez.

Simón García con Atlético Nacional. Foto: Cristian Bayona

A falta de una práctica oficial antes de la semifinal, ese es el escenario de Nacional para este choque. Simón García es el canterano a mostrar este semestre en la casa verde, además de Juan Rengifo.

Tras la ida de Juan José Arias al Real Salt Lake de la MLS en el mercado pasado, la posición en la titular es ocupada con Simón en la dupla con William Tesillo, dejando a César Haydar como alternativa.

Nacional, obligado ante Deportes Tolima

El técnico Diego Arias trabaja de mejor manera para que su defensa y ataque tenga equilibrio, y así clasificar a la final de la Liga Betplay ante un rival (Tolima), que cayó goleado en la Copa Libertadores a manos del Coquimbo de Chile y queda en riesgo en el grupo A.

El club tolimense, con lo mejor de su nómina, querrá conquistar el Atanasio Girardot nuevamente, tal como pasó en el 2018 cuando le arrebató el título a Nacional en reñida tanda de penaltis. El partido de vuelta de semifinales se disputará el 23 de junio desde las 6:00 pm, hora colombiana.