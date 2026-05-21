Periodista deportivo Eduardo Luis revela en vivo que sufre delicada enfermedad: sus seguidores se pronunciaron

A medida que pasan los años, Eduardo Luis se consolida como una de las voces más influyentes del fútbol colombiano. Ya es habitual escuchar su voz en los partidos más importantes del FPC en el canal Win Sports, además del impulso de su propia marca en las redes sociales, espacios donde, sin duda, tiene una gran acogida entre los fanáticos.

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En el programa ‘La FM Más Fútbol’ de este 21 de mayo, que se emite de lunes a viernes de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. por las frecuencias de La FM y plataformas digitales, durante la primera hora, Eduardo Luis confesó que sufre un delicado problema de salud, lo que generó reacciones entre sus seguidores en el live de YouTube.

Eduardo Luis dijo que le descubrieron hipertensión, una enfermedad que afecta la presión arterial. El comunicador señaló en vivo que ya tomó la primera pastilla para controlar un problema potencialmente crónico, que en algunos casos puede revertirse o manejarse de forma eficiente.

El periodista deportivo tuvo sus comienzos en medios de comunicación en Medellín. En la actualidad, además de transmitir los partidos más importantes del fútbol colombiano, también es voz oficial de la Selección Colombia en el Canal RCN. En el Mundial 2026, Eduardo Luis será uno de los periodistas que llevará las emociones de la Tricolor por las pantallas de televisión.

En sus diferentes labores en el mundo deportivo, además de narrar los partidos de fútbol, también es panelista de opinión y comentarista y analista, además de tener un fuerte arraigo con varias situaciones polémicas del arbitraje y el VAR.

Los fans de Eduardo Luis se pronunciaron

Mientras se analizaba el partido del Junior de Barranquilla contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores que se jugó en Cartagena, Eduardo Luis confesó que fue declarado “oficialmente hipertenso”. Varios seguidores del periodista deportivo inmediatamente reaccionaron y se hicieron sentir en YouTube, donde le mandaron una buena energía para que pueda avanzar en su recuperación.

El narrador es muy famoso a nivel nacional Foto: Cuenta personal

“Ayer me tomé mi primera pastilla para la presión arterial”, dijo Eduardo Luis, mientras su compañero Juan Felipe Cadavid contaba que tuvo que trasnocharse un poco por participar en un espacio digital con hinchas del Independiente Medellín.

Varios de sus seguidores le dieron consejos. Una de ellas le recomendó seguir con rigurosidad el proceso médico para poder recuperarse. Además, le aconsejaron hacer ejercicio, aunque el periodista confesó que no le gusta montar bicicleta.