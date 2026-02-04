Eduardo Luis admite su error y le pide perdón a Falcao García: esta fue su disculpa pública

A raíz de todo el revuelo que causó su broma imitando el acento de Radamel Falcao García, Eduardo Luis admitió el error y pidió perdón a todos los que se sintieron ofendidos.

El narrador le dirigió unas palabras a la hinchada de Millonarios y también a Falcao, presentando disculpas por el chiste que se salió de control en redes sociales.

“Yo llegué ayer convencido de que lo que había hecho no era grave, pero sería muy arrogante de mi parte seguir pensando lo mismo después de las últimas 24 horas. Quiero mandarle un mensaje a toda la hinchada de Millonarios porque he recibido todos sus mensajes, todos sus insultos y todas sus amenazas”, dijo en La FM Más Fútbol.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

Eduardo Luis confesó que quiso desconectarse de la polémica, pero fue imposible. “Yo asumo la realidad. Tengo una manera de hacer mi trabajo y arriesgo mucho. Sería muy arrogante de mi parte no aceptar que la sensación que tenía ayer es la misma que tengo hoy”, sentenció.

En algún momento pensó que era algo pasajero y de “personas que querían hacerse virales”, pero luego se encontró con la molestia generalizada de la afición embajadora. “Tengo que aceptar con humildad que estoy equivocado y que tuvo unas repercusiones muy fuertes. No puedo tener la arrogancia de creer que solo yo pienso que fue una bobada y todos los demás están equivocados. No, el equivocado soy yo”, expresó.

Disculpas para Falcao

El narrador confesó que no es la primera vez que imita la voz de Falcao. “Es algo con lo que he venido molestando; molesto con imitaciones. Esto que hice con Falcao claramente molestó”, aseguró.

Aunque con otras personalidades como Tulio Gómez (dueño de América) o Alfredo Arias (DT de Junior) no molestó la broma, Eduardo Luis reconoce que hirió susceptibilidades en la hinchada de Millonarios por tocar un tema tan sensible como el nombre de Radamel.

Iván Mejía vuelve a los micrófonos: comentará a la Selección Colombia e hizo anuncio de su dupla

“Les tengo que ofrecer excusas con la misma cara con que cometí mi gran cagada. Un periodista me dijo: ‘Eduardo, es que tocaste a un ser muy especial para la gente’. Sí, de pronto no medí eso; le presento excusas a Falcao, que no sé si le molestó”, afirmó.

De paso le pidió perdón a Millonarios como club y también se dirigió a los hinchas que bloqueó en redes sociales. “Entiendo que hasta me insultaron algunos con rabia”, aseguró.

Falcao García volvió para un tercer ciclo en Millonarios. Foto: Getty Images

“Hasta este capítulo yo solo había tenido cariño con la gente de Millonarios. Es un error y, como ser humano, les ofrezco excusas a todos. También entiendo que la gente hoy está muy susceptible; es un tema que viene del año pasado con Falcao, que lo ridiculizaron y capaz que yo me presté. Yo fui el primero que dio papaya”, apuntó.

Eduardo Luis aseguró que no va a cambiar su forma de ser. “Seguiré llegando a pie a narrar los partidos de Millonarios, porque sé que mucha gente me va a pedir mucha foto y también sabré que no faltará alguno que me vaya a insultar”, finalizó.