Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez: lanzó su pronóstico

James Rodríguez consiguió equipo en la MLS de Estados Unidos. El volante cucuteño viajó para firmar con el Minnesota United por seis meses, es decir, hasta que llegue el momento de unirse a la concentración de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

La decisión de James ha dividido opiniones, pues se trata de un club que no tiene títulos oficiales y empezó a jugar en la primera división del fútbol norteamericano en el año 2017.

Otros opinan que es una buena opción para sumar minutos y sobretodo hacer una buena pretemporada, algo que era imposible en otras ligas que ya empezaron a jugarse desde el mes de enero.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al negocio con Minnesota United y analizó el calendario que se le aproxima a James Rodríguez para volver a las canchas.

“Estoy viendo la página de Minnesota y no hay ninguna actualización en cuanto al tema James Rodríguez se refiere. La última actualización tiene que vez con un defensor, Matúš Kmeť, eslovaco que estaba en Polonia y lo cedieron ahora a su país”, dijo.

La MLS todavía no ha iniciado y eso le da oportunidades a James para ponerse a punto desde el punto de vista físico. “Ellos arrancan ante el Austin FC, que también fue mencionado en su momento para James. Arrancan el torneo para el 21 de febrero, la cosa es que arregle rápido para que haga una pretemporada por mínima que sea”, agregó Vélez.

Carlos Antonio el aspecto climático de Minnesota como un factor a tener en cuenta: “Uy qué frío, nieve y todo”.

“La cosa es que eso se cierre de una vez y acabamos con esa novela. En ese equipo hay dos jugadores colombianos, Jefferson Díaz y Mauricio González, deben ser muy buenos, no los he visto nunca”, agregó.

Vélez remarcó que en Minnesota United “hay 17 jugadores extranjeros: tres argentinos, dos colombianos, un italiano, un austriaco, un sudafricano, un griego, un guadalupano, un costarricense, un alemán, un paraguayo, un panameño, un senegalés, uno de Nueva Zelanda y un canadiense”.

De esos 17 extranjeros, solo tres tienen llamados a su selección nacional. James Rodríguez llegará a un equipo con pocas figuras de renombre y que se centra en construir nóminas modestas para competir con el resto de figuras que tienen clubes como Inter Miami o Los Ángeles FC.

Carlos Antonio dio su pronóstico de este movimiento: “Bueno, pero eso es mejor que nada para que no nos desgastemos más”.

James Rodríguez está pendiente de cerrar los últimos detalles y se presentado oficialmente como el fichaje más importante en la historia de Minnesota United, de acuerdo a la prensa estadounidense.