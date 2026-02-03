Confirmado el equipo que está muy cerca de fichar a James Rodríguez: “Negociaciones avanzadas”

James Rodríguez empieza a ver la luz de su regreso a las canchas. Después de tanto esperar se confirmaron las “negociaciones avanzadas” para su aterrizaje en la MLS de Estados Unidos.

De acuerdo a The Athletic, el volante cucuteño está en los planes de Minnesota United y el fichaje se encuentra en su punto clave.

“Minnesota United está en conversaciones avanzadas con James Rodríguez sobre una propuesta de acuerdo para traer al astro colombiano a la MLS, en lo que sería una decisión impactante”, informó el medio estadounidense.

The Athletic asegura que “fácilmente se convertiría en la mayor estrella mundial en vestir la camiseta de los Loons en la historia del club”.

Minnesota United: historia, títulos y máximas figuras

Minnesota United es uno de los clubes más jóvenes de la MLS. Empezó a jugar en el año 2017 y desde entonces se ha mantenido como uno de los animadores de la conferencia oeste.

El año pasado terminaron en el cuarto lugar de la temporada regular y cayeron eliminados en semifinales de conferencia, a manos de San Diego FC.

Su entrenador es el australiano Cameron Knowles, que lleva muy poco dirigiendo y fue promovido al cargo desde las divisiones menores del club.

Minnesota United no ha ganado títulos oficiales en la máxima categoría de Estados Unidos y espera que James sea el líder para pelear por su primer trofeo en la MLS.

A lo largo de su historia ha contado con cinco colombianos: Mauricio González, Jefferson Díaz, Mender García, Angelo Rodríguez y Carlos Darwin Quintero.

Quintero, hoy jugador de Millonarios, es el tercer máximo goleador en la historia de Minnesota United con 27 goles marcados en 64 partidos oficiales.

Carlos Darwin Quintero en el Minnesota United de la MLS. Foto: Getty Images

Noticia en desarrollo...