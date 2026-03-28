Justicia argentina anula proceso contra Mauricio ‘Chicho’ Serna por presuntos nexos con el narcotráfico

Tras casi una década de investigaciones, el sistema judicial de Argentina determinó finalizar el proceso y declarar la nulidad del trámite contra el exfutbolista colombiano Mauricio ‘Chicho’ Serna.

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El exintegrante de la Selección Colombia e ídolo de Boca Juniors permanecía vinculado a un expediente por presunto lavado de activos con nexos en estructuras de narcotráfico de su país de origen.

La decisión judicial, proferida el pasado viernes 27 de marzo, desvincula formalmente al exdeportista de una causa que se remonta a 2017 y que lo señalaba como un componente operativo en estrategias financieras ilícitas. La acusación inicial cobró relevancia mediática en 2018, cuando el nombre de Serna apareció relacionado con los familiares del fallecido Pablo Escobar Gaviria, fundador del Cartel de Medellín.

Detalles del proceso jurídico y testimonios clave

El expediente judicial calificó en su momento a Serna como un “eslabón necesario” en maniobras de blanqueo de capitales que involucraban a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo de Escobar.

Mauricio 'Chicho' Serna era señalado de lavado de activos vinculado a la familia de Pablo Escobar y al narcotraficante José Bayron Piedrahíta. Foto: Captura TyC Sports

Conforme avanzó la instrucción, las autoridades integraron al proceso a José Bayron Piedrahíta Ceballos, narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos en 2019, quien se convirtió en el eje central de las investigaciones.

Piedrahíta Ceballos entregó un testimonio a las autoridades en el cual describió un presunto intercambio de bienes. Según esta declaración, Serna habría transferido propiedades y vehículos de lujo en Argentina, incluyendo una mansión en el country San Diego y lotes en el sector de Pilar, a cambio de activos en territorio colombiano.

El testigo señaló ante los jueces que el exfutbolista actuó en calidad de testaferro para facilitar el ingreso de recursos provenientes del narcotráfico al sistema financiero argentino. Asimismo, la declaración indicaba que la viuda y el hijo de Pablo Escobar sirvieron como nexo para presentar a Piedrahíta con empresarios locales y facilitar las operaciones de lavado.

La defensa del exfutbolista

A pesar de la extensión del proceso, Serna mantuvo una postura de reserva frente a los medios de comunicación. Durante los ocho años que duró la instrucción, las declaraciones oficiales del exmediocampista fueron limitadas, delegando la gestión del caso a su equipo jurídico.

El grupo de abogados encargados de la defensa técnica fue el responsable de gestionar los recursos legales que finalmente derivaron en la desvinculación total de Serna de las acusaciones.

Con este fallo de nulidad, el actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors cierra un capítulo judicial que afectó su imagen pública desde su apertura hace ocho años, quedando libre de los cargos que lo vinculaban con las actividades de Piedrahíta Ceballos y la familia Escobar Marroquín.