Argentina enciende las alarmas rumbo al Mundial: partido contra Mauritania deja muchas dudas

Argentina encendió una señal de alarma inesperada a menos de 80 días de que comience la defensa del título en el Mundial 2026. Tras un pálido triunfo 2-1 ante la débil Mauritania el viernes en Buenos Aires, en el seno de la Albiceleste llaman a mejorar el nivel cuanto antes.

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La distancia entre el equipo de Lionel Messi, quien fue suplente la víspera en La Bombonera, el emblemático hogar de Boca Juniors, y Mauritania es abismal. No solo por su historia, sino por su actualidad: los argentinos son terceros del ranking mundial de la FIFA, los mauritanos... 115.

Pero esas diferencias se achicaron bastante en un amistoso en el que el campeón del mundo rindió muy por debajo de lo esperado ante un adversario limitado pero voluntarioso, que celebró la caída por la mínima.

El juego preparatorio avivó las preocupaciones sobre la actualidad del combinado de Messi y compañía, que no se ha batido con grandes equipos europeos desde que se coronó en Catar 2022.

Aboubakary Koita, de Mauritania, y Lione Mesi, de Argentina, disputan el balón durante un partido amistoso de fútbol en Buenos Aires, Argentina. Foto: AP

¿El próximo contendiente, el martes en La Bombonera? Zambia (91), otro rival que no clasificó a la Copa del Mundo de Norteamérica.

“Bastante flojo la verdad. Fue uno de los partidos amistosos que peor jugamos. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar. Cuando nos ponemos la camiseta de la selección hay que hacerlo mucho mejor”, dijo el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez tras el choque.

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Scaloni toma el mal momento como una lección

El ‘Dibu’ fue una figura inesperada, con varias salvadas en un cotejo en el que los africanos patearon más veces a su arco que la Albiceleste al pórtico contrario (once tiros contra siete).

“Nos llegaron demasiado. Se ganó. Tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón. Si jugábamos así (contra España en la Finalissima), la perdíamos”, agregó el portero del Aston Villa inglés.

En esta fecha FIFA, la última antes de que las selecciones convoquen a sus jugadores para el Mundial, Argentina tenía previsto jugar con España la Finalissima en Doha, pero la guerra en Oriente Medio estropeó los planes.

“El partido no fue bueno, esa es la verdad. El equipo no estuvo bien, hay que decirlo. Pero está bien que esto pase ahora, son cosas que hay que trabajar y corregir. Podemos jugar mucho mejor. No hay rivales fáciles hoy, pero esto que pasó nos sirve. No creo que el equipo se haya relajado”, dijo el técnico Lionel Scaloni.

Julián Álvarez, de Argentina, y Beyatt Lekweiry, de Mauritania, luchan por el balón durante un partido amistoso de fútbol en Buenos Aires, Argentina. Foto: AP

El DT encaró el duelo contra Mauritania con la idea de probar nombres camino al Mundial, entre ellos el mediocampista Nico Paz, autor del segundo gol con un lindo tiro libre, además del central Marco Senesi. También dio minutos al extremo Franco Mastantuono y a los laterales Agustín Giay y Gabriel Rojas.

“Les dimos la posibilidad a los chicos, y pudimos ver que han aportado lo suyo, pero cuando un partido se torna complicado, es más difícil. Pero es ahora, cuando estamos cerca del Mundial, que tenemos que verlos”, agregó Scaloni.

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¿Último partido de Messi en Argentina?

El entrenador dijo que “no hay que buscar excusas”, pero también dio a entender que en el plantel podría haber influido la gravísima lesión que sufrió el delantero Joaquín Panichelli.

El goleador de la liga francesa con el Racing Estrasburgo sufrió la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en la práctica del jueves, por lo que se perderá el Mundial.

“Lo de Joaquín nos afectó, porque veíamos que se estaba entrenando de una manera increíble. Por ahí los jugadores salen preocupados, pero ahí ya no me puedo meter”, explicó.

El argentino Lione Mesi corre durante un partido amistoso de fútbol contra Mauritania en Buenos Aires, Argentina. Foto: AP

La noche sin luces alcanzó incluso a Messi, que al ingresar apenas mostró un par de toques de su jerarquía, por lo que se fue con algún gesto de fastidio y preocupación por la discreta tarea.

Aunque se da por hecho que jugará el Mundial, el 10 de 38 años todavía no confirma su presencia en un torneo en el que su país comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Por lo pronto, el juego del martes sería el último de su carrera con la camiseta albiceleste en suelo argentino.

“Estos amistosos son para probar. Esto nos sirve para sacar muchas conclusiones, que hoy no son positivas, porque todos vieron cómo jugó el equipo”, dijo Scaloni.

*Con información de AFP