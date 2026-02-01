Deportes

Esto dice la prensa mundial sobre James Rodríguez tras no conseguir equipo a 130 días del Mundial 2026

Pasan los días sin que el 10 logre encontrar un club que lo reciba. Febrero inicia viendo al cucuteño entrenar en su casa, solitario y sin competencia oficial.

1 de febrero de 2026, 3:15 p. m.
James Rodríguez permanece sin club a 130 días del Mundial 2026.
James Rodríguez permanece sin club a 130 días del Mundial 2026. Foto: Getty Images

James Rodríguez atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera deportiva desde que inició. A escasos 130 días de la próxima Copa del Mundo, el 10 y referente de la Selección Colombia no cuenta con equipo para preparar dicha cita, en la que se supone será capitán.

En noviembre pasado acabó su temporada con el Club León de México, y se pensó que le sería fácil encontrar un nuevo destino. Eso no ha sido así; por el contrario, al cucuteño lo han relacionado con muchos, pero ninguna apuesta formalmente por él.

James Rodríguez sigue sin encontrar club de cara al Mundial 2026.
James Rodríguez sigue sin encontrar club de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Ya la noticia ha hecho eco no solo a nivel nacional, sino también mundial, al punto que muchos han hecho publicaciones relacionadas con el complejo momento de James.

En Argentina, donde lo conocen por su paso por Banfield, ha sido la cadena TyC Sports la que le ha dedicado una extensa publicación: “James Rodríguez, una de las figuras de la Selección de Colombia, atraviesa una preparación diferente a la del resto de los jugadores que estarán presentes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, porque no tiene club y se entrena solo”.

“Después de haber quedado libre de León de México en diciembre del año pasado, el futbolista de 34 años vive un momento complejo, ya que no tiene ofertas concretas para continuar su carrera, a pesar de que sonó como posible incorporación de Liga de Quito y Barcelona, ambos de Ecuador”, apuntan sobre el doloroso momento para el 10 en el mercado de fichajes.

Aunque la situación parezca más compleja de lo pensado, el medio considera que su lugar entre los citados por el entrenador no está en riesgo.

“Más allá de su falta de ritmo a cinco meses de la Copa del Mundo, la presencia de James en la lista de Néstor Lorenzo no parece estar en peligro, porque es el capitán y una pieza vital en el equipo, aunque, claro, que en Colombia las alarmas están encendidas y expectantes con el futuro del mediocampista”, apuntaron.

The Touchline fue otro de los medios que hizo referencia al momento de la figura colombiana: “James Rodríguez NO tiene club desde noviembre de 2025. Tiene 34 años y no ha jugado un partido desde que salió del Club León de México”.

Ángel Di María destapó la verdad sobre su salida del Real Madrid: involucró a James Rodríguez

Para el medio en cuestión, le es extraño lo que sucede, pues enlistó actuaciones recientes del 10 y en todas se le vio destacar:

  • No tiene ofertas y faltan cinco meses para el Mundial
  • Fue el jugador con MÁS G/A en la Copa América 2024
  • Fue el segundo mejor jugador en G/A (10), el jugador con más asistencias (7) y más oportunidades creadas (57) en las eliminatorias de la CONMEBOL WC.

“Entrena solo con la esperanza de que algún club lo fiche. ¡Es una locura pensar que alguna vez fue estrella del Real Madrid y del Bayern Múnich!”, escriben sorprendidos.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 15: James Rodriguez #10 of Colombia looks on during the International Friendly match between Colombia and New Zealand at Chase Stadium on November 15, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)
James Rodríguez, volante de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Finalmente, 365 Scores fue uno de los últimos en dar una radiografía del presente del cucuteño: “Preocupación por James Rodríguez. A meses de la Copa del Mundo, el volante sigue sin equipo y ha compartido imágenes entrenando en solitario en su casa”.

“Tras su León se esperaba que encontrara club rápidamente, pero eso aún no ocurre. El tiempo pasa y la incertidumbre crece sobre su futuro y su estado competitivo”, fue como completaron analizando el duro momento del 10.

