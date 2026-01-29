¿James Rodríguez puede jugar el Mundial 2026 sin tener equipo? Esto indica el reglamento de la FIFA

James Rodríguez sigue sin definir su futuro para 2026. El volante cucuteño ha recibido ofertas, pero ninguna logra colmar sus expectativas económicas y deportivas en un año clave por la disputa del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La MLS parecía ser una oportunidad de oro para James, sin embargo, los dos equipos que llegaron a sonar se bajaron del bus por el alto costo de su salario.

Faltando cuatro meses para el Mundial 2026, la pregunta de los hinchas de la Selección Colombia es clara: ¿Qué pasa si James Rodríguez no consigue equipo y se queda sin jugar?

Deportivamente puede afectar su rendimiento físico sobre el terreno de juego, pues ya perdió los trabajos de pretemporada y necesitará tiempo para acoplarse al resto de sus compañeros.

Sumado a eso, la continuidad es un requisito para ser convocado por parte de Néstor Lorenzo. El estratega argentino está pendiente a la situación de James y ha hecho presión para que las decisiones se tomen lo más rápido posible.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

James Rodríguez está habilitado

Existe un escenario en el que James Rodríguez no consigue equipo hasta mitad de año y continúa entrenando por su cuenta. Si Lorenzo decidiera convocarlo, nada se lo impide porque la FIFA no exige como requisito que los jugadores citados tengan contrato firmado con algún club.

“Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”, apunta el artículo 24 del reglamento del Mundial.

El único requisito que deben presentar los convocados es “un pasaporte en vigor provisto de fotografía (que especifique el día, mes y año de nacimiento)“.

“Los jugadores que no presenten este documento no podrán participar en el Mundial de la FIFA 26. Durante el proceso de acreditación se comprobará la identidad de los miembros de la delegación“, agrega la norma.

“Debe estar inscrito”

Según el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, a James Rodríguez le basta con estar inscrito por la Federación Colombiana de Fútbol como profesional.

“Un jugador debe estar inscrito en una asociación para jugar en un club como profesional o aficionado. Solo los jugadores inscritos son elegibles para participar en el fútbol organizado”, establece el reglamento.

Cuando un futbolista se queda sin contrato, como es el caso de James, permanece inscrito ante la FIFA y se mantiene así hasta que llegue el momento de firmar con otro club.

Eso no le quita la identificación como un jugador profesional ante la FIFA y, por ende, le permite ser elegido para cualquier torneo incluida la Copa del Mundo.