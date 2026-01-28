Selección Colombia movió fibras con video para el Mundial 2026: participó hasta Betty, la Fea y Juan Pablo Montoya

Bastaron solo 12 horas para que un nuevo video de la Selección Colombia estallara las redes y se convirtiera en tendencia nacional. Fue publicado en la noche del martes 27 de enero de 2026, y este miércoles ya ostenta más de 200 mil likes en Instagram.

El material tiene a varios protagonistas: todo el plantel actual de la Selección Colombia, con su capitán James Rodríguez a la cabeza, y la aparición de leyendas como Carlos El Pibe Valderrama. Eso en cuanto a fútbol, pero a medida que avanza el video, hay más personajes relevantes para el país.

La Selección Colombia rompe las redes con emocionante video para el Mundial 2026

Se trata de una colaboración entre la Selección Colombia, con James Rodríguez como su cara principal, y Águila. La temática es que los hinchas se unan para apoyar a La Tricolor de cara al Mundial 2026.

Para lograr ese apoyo, el video cuenta con la aparición de Juan Pablo Montoya, recordado por su participación en la Fórmula 1, IndyCar, Nascar y más. Junto a él su hijo, Sebastián Montoya, que a día de hoy compite en Fórmula 2.

Y más allá del deporte, se ven personajes que han marcado a Colombia a lo largo de los años: Betty la Fea tiene un espacio estelar con su emblemática frase “tan divino”. Incluso, influencers y cantantes también hacen su aporte.

Nuevamente, la Tricolor apela a la emotividad y a mover fibras entre la prensa y los aficionados. El Mundial 2026 arrancará en menos de seis meses desde la publicación del video en mención, que genera ruido entre los internautas.

Mundial 2026: la hora de la verdad para Néstor Lorenzo y los suyos

Tomando en cuenta que la última vez que la Selección Colombia participó en un Mundial fue en 2018, en Rusia, la expectativa es completamente alta. Llegó la hora de la verdad para Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

Selección Colombia en uno de sus últimos partidos, ante Australia, en 2025. Foto: Getty Images

Colombia arriba al Mundial 2026 luego de terminar tercera en las eliminatorias sudamericanas. Solo superada por Argentina y Ecuador, La Tricolor posó por encima de Uruguay, Brasil y Paraguay. Bolivia irá al repechaje.

Además de lo hecho en las clasificatorias, la Selección Colombia logró llegar a la final de la Copa América 2024. En el duelo definitivo perdió contra Argentina, en tiempo extra, pero las sensaciones que le dejó al mundo fueron bastante positivas. Ese plantel se mantiene en su mayoría.

¿Cuáles serán los convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial? ¿Cómo llegarán los referentes? ¿Pasará La Tricolor de fase de grupos? La expectativa se vive desde ya en el país.

Colombia está en el grupo K de la cita orbital junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental 1 entre Jamaica, El Congo y Nueva Caledonia. En junio arrancará el sueño para que los cafeteros consigan su primera Copa del Mundo.