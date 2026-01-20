Deportes

Segundo portazo a James Rodríguez en 24 horas: revelan el club de la MLS que no lo quiere

Lo daban como un hecho, pero parece que James ya no llegará a un club de la MLS.

Redacción Deportes
21 de enero de 2026, 12:49 a. m.
A James Rodríguez se le acaban las opciones: nuevo portazo, ahora desde la MLS.
A James Rodríguez se le acaban las opciones: nuevo portazo, ahora desde la MLS.

Desde hace un par de semanas atrás, surgió un rumor entre la prensa internacional que colocaba a James Rodríguez como nuevo refuerzo del Austin FC de la MLS. Sin embargo, este martes, 20 de enero de 2026, la información tuvo un giro drástico.

Tom Bogert, periodista en The Athletic, reveló que no hay un interés desde Austin FC por James Rodríguez. Pero no solo eso, también afirmó que con los otros 22 equipos de la MLS tampoco hay charlas ni acercamientos.

James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.
James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.

“Austin FC no está interesado en fichar a James Rodríguez”

Otra puerta que se le cierra a James, y la situación ya enciende alarmas en la Selección Colombia. No hay certezas sobre el club donde jugará el 10, y faltan seis meses para que arranque la Copa Mundial 2026.

Hace tan solo un par de horas atrás, en la tarde del 19 de enero, Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, también afirmó que no volvería a negociar con James para su llegada a Barranquilla.

Cabe recordar que a principios de 2025, Junior se movió para contratar a James Rodríguez luego de que este saliera libre de Rayo Vallecano. Los acercamientos fueron reales pero no prosperaron.

En Win Sports le preguntaron a Fuad Char si volvería a negociar con James, y no titubeó: “No. No... No (risas). No, porque cogió a un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta. Le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá cuando llego ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no, que no se podía. No... Ese es un capítulo para el olvido”.

Luego de que James descartara a Junior, en enero de 2025, acabó llegando a Club León de México. Allí permaneció hasta diciembre del mismo año, cuando acabó el contrato, pero no le fue renovado. Por eso está en la búsqueda de equipo.

Desde el FPC preguntaron por James Rodríguez

Y la prensa deportiva nacional reveló que desde el Fútbol Profesional Colombiano también preguntaron por James Rodríguez. Fue el periodista Guillermo Arango quien dio la información, en La FM Más Fútbol, aunque no dio nombres certeros.

Ofertaron por James Rodríguez en Colombia y se armó el debate. ¿Cuál es el equipo que lo quiere?
Desde el FPC también preguntaron por James Rodríguez: así lo reveló la prensa deportiva en Colombia.

A la par, contó que desde Argentina también estarían detrás de James. Eso ratifica que no hay nada seguro para el capitán de la Selección Colombia, y que todo se mueve entre rumores.

Seguramente será cuestión de días para que James firme con un equipo. Mientras tanto, se entrena y se pone a punto de cara a las competencias vendieras.

