Giro en el futuro de James Rodríguez: tiene oferta en Colombia y hablan del club que lo ficharía

Aunque en las últimas semanas han colocado a James Rodríguez con varios destinos posibles, y la MLS parecía tener la delantera, surgió un giro radical giro: desde Colombia le hicieron una oferta al 10 de la Selección.

Así lo contó el periodista Guillermo Arango en el programa La FM Más Fútbol, en la tarde de este viernes 16 de enero. Aunque no dio el nombre del equipo en concreto, él y sus compañeros especularon cuál podría ser y allí surgió Atlético Nacional.

Ofertan desde Colombia por James Rodríguez: ¿Es Atlético Nacional?

Es un misterio, pero cabe aclarar que a principios de 2025, Junior de Barranquilla le hizo un ofrecimiento a James, aunque este se decantó por Club León de México. El tiburón hoy tiene a Luis Muriel como su estelar refuerzo, mientras Millonarios recontrató a Falcao; ahí es donde aparece Nacional como posible ofrecimiento, sin nada oficial.

“Yo tengo una muy buena fuente, que sabe muy bien todos estos movimientos de James Rodríguez, y yo le dije: ‘mira en el chisme que me metieron, con lo del Austin FC. ¿Qué pasa, es cierto?’”, arrancó afirmando Guillo Arango.

Y continuó: “Me dijo: ‘sí están interesados, pero no es la oferta más cercana’. En este momento estoy averiguando, hay ofertas de Argentina, de Estados Unidos y de Colombia. Yo creería que si es Colombia, es Atlético Nacional, pienso yo, por descarte...”.

“Yo no creo que Junior se vaya a meter en esa novela de James otra vez, después de todo lo que pasó; y ya tiene a Muriel. Millonarios, no, no creo”, sentenció el periodista.

Entonces, el posible destino de James Rodríguez, de cara al Mundial 2026, estaría entre Estados Unidos, Argentina y Colombia. Eso sí, en cuanto a su regreso a la Liga BetPlay, desde Deportes RCN aclaran: “Colombia, una posibilidad para el 10 colombiano, aunque al jugador no le interesa en este momento volver al país”.

Sin algo claro sobre el futuro de James Rodríguez

Es un misterio lo que va a pasar con el capitán de la Selección Colombia, y solo faltan seis meses para el Mundial 2026. Desde finales de 2025 se desvinculó de Club León y aunque parece que James se quiere mover en Norteamérica, sede de la cita orbital, parece que lo buscan desde el cono sur.

Jame ya jugó en Argentina, cuando defendió los colores de Banfield. Respecto a Colombia, también disputó partidos con Envigado. De las tres opciones que estaría manejando, solo Estados Unidos sería algo nuevo en su carrera, pues no ha disputado la MLS nunca antes.