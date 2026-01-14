Bicampeón de Premier League tuvo que elegir y no dudó en James Rodríguez: a Iniesta y Zidane los puso en otro lado

Deportes

Aunque la carrera de James Rodríguez esté en su recta final, estando más cerca del retiro que de aquellos años donde maravilló al mundo, es cierto que el colombiano se ganó un lugar en los libros de Europa.

Pasan las temporadas y aunque James esté lejos del viejo continente, sus números y títulos en equipos como Real Madrid, Porto y Bayern Múnich siguen en la memoria de los hinchas, jugadores y la prensa.

Uno de los equipos donde James brilló fue en Mónaco en la Liga de Francia. De hecho, se trató del escalón previo antes de llegar a Real Madrid. En el cuadro de Les Monegasques, Rodríguez compartió camerino con el búlgaro Dimitar Berbatov.

Dimitar Berbatov: “James Rodríguez es el mejor creativo con el que jugué”

Berbatov jugó con figuras de nombre como Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs y Wayne Rooney. Esto porque el búlgaro integró el tramo final del glorioso Manchester United que dirigió Alex Ferguson. Sin embargo, James se ganó un lugar especial en el recuerdo de Dimitar.

El exdelantero profesional, hoy con 44 años, eligió a James Rodríguez como el jugador más creativo con el que jugó: “Su zurda y los pases que me daba... ¡Oh!”, afirmó Berbatov en diálogo con los canales oficiales de la Premier League.

Fue una dinámica de preguntas interesantes, donde Berbatov respondió varias cosas. Por supuesto, Cristiano Ronaldo tuvo un escalafón especial:

  • ¿Quién es el mejor jugador contra el que jugó? Messi
  • ¿Quién es el mejor jugador con el que jugó? Cristiano Ronaldo
  • ¿Quién es el jugador más creativo con el que jugó? James Rodríguez
  • ¿Quién es el jugador más creativo contra el que jugó? Iniesta
  • ¿Quién es el mejor goleador de todos los tiempos? Ronaldo Nazario
  • ¿Quién tiene el mejor primer toque? Zinedine Zidane

Las palabras de Berbatov llegan en un momento estático en la carrera de James Rodríguez. Siendo enero de 2026, el colombiano no tiene club a tan solo seis meses del próximo Mundial.

Se espera que en los próximos días, James pueda resolver su situación tras el paso que tuvo por Club León en 2025. Todo apunta a que Estados Unidos podría ser el siguiente destino del volante de 34 años.

