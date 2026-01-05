James Rodríguez ya tendría definido su nuevo equipo: revelan cuál es “la opción más fuerte”

James Rodríguez sigue a la expectativa de firmar contrato con su nuevo equipo. El volante cucuteño se despidió de Club León y está disfrutando de un nuevo periodo de vacaciones acompañado por sus seres queridos.

Ahora mismo no está definido su futuro, sin embargo, hay una opción que ha tomado fuerza con el paso de los días: jugar en la MLS de Estados Unidos.

A pesar de las críticas por su rendimiento, James ha demostrado que cautiva la atención del público y llena estadios en cualquier ciudad a la que va.

Rayo Vallecano agotó las camisetas con su nombre, mientras que el Club León rompió récords de boletería por la presencia de hinchas colombianos esperanzados con llevarse un recuerdo de su ídolo.

Sumado a eso, James necesita tener una buena cantidad de minutos para llegar en condiciones óptimas al Mundial 2026 y la liga estadounidense es un lugar inmejorable para lograrlo.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia de mayores. Foto: AFP

Columbus Crew: la opción más fuerte

De acuerdo al periodista Ekrem Konur, el futuro de James Rodríguez apunta hacia Estados Unidos y “la opción más fuerte” es un aterrizaje en Columbus Crew.

Este club ubicado en la ciudad de Ohio ha sido tres veces campeón de la MLS y hace poco contó con la presencia del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Esa camiseta también la vistieron Jimmy Medranda, Marino Hinestroza, Sergio ‘Barranca’ Herrera y John Wilmar Pérez.

El fichaje de James tiene ilusionada a la afición de Columbus Crew, aunque no es una negociación fácil por sus pretensiones económicas y las dudas que genera dado el historial de lesiones.

Y es que en Ohio no están acostumbrados a tener figuras de este calibre. De hecho, el jugador más caro que tienen en la plantilla actual es el palestino Wessam Abou Ali, con un valor de mercado de 6 millones de euros.

El jugador latinoamericano más recordado por la afición de Columbus Crew es el argentino Guillermo Barros Schelotto, que fue elegido MVP de la temporada 2008 y los lideró al primer título de su historia.

Los Black and Gold repitieron campeonato en 2020 y 2023 sin contar con grandes estrellas en la plantilla.

Enfocado en el Mundial 2026

Mientras todo el mundo está pendiente de su futuro, James Rodríguez se enfoca en el Mundial y palpita lo que será el regreso de la Selección Colombia tras perderse la cita de Catar-2022.

El capitán tiene plena confianza en hacer un buen papel y llegar muy lejos. “Para la Selección Colombia es bueno que se juegue acá (en Norteamérica) porque siempre que jugamos allí, se ve el estadio lleno, pintado de amarillo. Creo que para los tres países va a ser algo único y grande. Será lindo para todo el mundo y habrá show”, declaró.

“Los hinchas solo se deben sentar, disfrutar y ver un Mundial que es cada cuatro años, y la gente lo va a disfrutar mucho”, completó.