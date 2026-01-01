Deportes

Revelan el mega salario que tendría James Rodríguez en la MLS: El mejor pago del club y de los mejores de la liga

James Rodríguez analiza las ofertas del mercado de pases y se acerca a un club de la MLS, donde sería el mejor pago de la nómina y se acercaría al Top 10 de Estados Unidos.

William Horacio Perilla Gamboa

1 de enero de 2026, 11:02 p. m.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
El tiempo vuela y James Rodríguez analiza las posibilidades que tiene en el mercado de pases tras su salida del Club León de México, en un año definitivo para su carrera deportiva. Bien se sabe que el volante colombiano es otra persona con la camiseta de la Selección Colombia puesta, pero necesita sumar minutos y tener continuidad en camino al Mundial 2026.

La recta final hacia el Mundial 2026 cada vez más va llegando a su final y James Rodríguez se alista para el máximo reto con el equipo de sus amores, luego del doloroso golpe en la Copa América de 2024, donde fue finalista, MVP del torneo, pero quedó el profundo dolor por el título perdido ante Argentina en Miami.

El reloj no tiene compasión y James Rodríguez debe ubicarse lo más pronto posible en un nuevo club, tras su dura salida del Club León, con el que no pudo cumplir los retos en la Liga MX. El contrato no se renovó y en estos momentos el volante colombiano es jugador libre. Tendrá que tomar una decisión lo más pronto posible.

James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.
Apenas comenzando el año 2026, el club al que más se le relaciona a James Rodríguez es el Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos, por donde ya pasaron otros jugadores que también hacen carrera en la Selección Colombia: Marino Hinestroza y Camilo ‘Cucho’ Hernández. Pareciera que el volante cucuteño será el próximo a unirse a este equipo del estado de Ohio.

El mega salario que tendría James en Columbus Crew

Si se firma el acuerdo, James Rodríguez se convertiría en el futbolista con mejor salario del Columbus Crew, con una cifra que ronda los cinco millones de dólares al año, unos 18 mil millones de pesos colombianos, aproximadamente. En estos momentos, el jugador mejor pagado en el equipo estadounidense es el uruguayo Diego Rossi con algo más de 3 millones por temporada.

Por otra parte, si se da el acuerdo en Columbus, James entraría al Top 15 de los jugadores con mejor salario en MLS y cerca del Top 10, donde domina Lionel Messi en Inter Miami con un pago anual de algo más de 20 millones de dólares. Le sigue el surcoreano Son Heung-min con 11.2 millones USD en Los Ángeles FC.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi arriba para la final de la Conferencia Este de la MLS ante el New York FC el sábado 29 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El delantero del Inter Miami Lionel Messi arriba para la final de la Conferencia Este de la MLS ante el New York FC el sábado 29 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Foto: AP

Cierra el Top 10 el alemán Hany Mukhtar del Nashville, quien devenga 5.3 millones de dólares por temporada y James Rodríguez estaría rondando estos números.

En León, James jugó un total de 34 partidos sumando todas las competencias, con cinco goles marcados y 9 asistencias. Era el futbolista con mejor salario del equipo mexicano, pero los objetivos no se cumplieron. En Columbus volvería a quedar como el número uno en cuanto al pago anual se trata.

