James Rodríguez jugó 14 minutos con Minnesota United en su segundo partido desde que llegó a la MLS de Estados Unidos.

Fue poco tiempo en campo, pero suficiente para demostrar que su calidad sigue intacta a pesar de no tener ritmo y algunas lesiones que se le han presentado previo al Mundial United 2026.

James Rodríguez, 10 de Minessota United y Selección Colombia Foto: MLS via Getty Images

El balance de su segunda entrada al campo quedó en 6,9 de calificación, además de haber ejecutado el 87 % de los pases. Tocó el balón unas 20 veces y creó dos opciones de peligro claras.

Uno de los pases más peligrosos fue resaltado por la cuenta de la MLS en español, que compartió la repetición a la que le agregó: “Primera que toca James, primera pincelada de James”.

En el relato también se oye a quien lleva la transmisión decir: “Lo deja mano a mano… impecable James. Es increíble tener un jugador de la jerarquía de James”.

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Dicha maniobra no fue la única; hubo otras más que reflejaron que el 10 está en buen nivel para la doble fecha Fifa a la que fue citado por Néstor Lorenzo. Cabe recordar que los rivales de Colombia serán Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo).

Técnico de Minnesota lo exalta

Cameron Knowles es el entrenador a cargo de Minnesota United y James Rodríguez. Este ha llevado de a poco el fenómeno que es tener al capitán colombiano a su disposición, dándole minutos de manera paulatina.

Tras lo que fue el último compromiso, el DT habló abiertamente de las bondades que ve de James en campo y que les permite ser más claros hacia el arco contrario.

Cameron Knowles, técnico de Minnesota United. Foto: Getty Images

“Lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos”, dijo de la decisión de ingresar al 10 hasta el remate del compromiso.

A su vez, el jefe de Rodríguez exaltó que es superlativo el trato que le da al balón y cómo les da claridad para estar más cerca del gol: “Se notó su impacto cuando entró al partido. Creo que las ocasiones que creó son ocasiones que podemos aprovechar para marcar y ganar”.

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“Fantástico. Es decir, uno espera que los jugadores que entran cambien el partido. Entraron y tuvieron momentos geniales. James entró y encontró a Anthony Markanich; estuvimos muy cerca de lograrlo”, aplaudió Knowles del impacto que tiene el cafetero al entrar al campo.

Modo Selección, ‘on’

Fue terminar el partido con Minnesota del pasado domingo para que James se fuese de manera directa a la concentración de la Selección Colombia, donde era esperado por el equipo para las primeras prácticas.

Allí ya se le vio de cortos, sin problemas físicos y con la ilusión a pleno. “Vamos por todo”, escribió junto a cuatro fotos con la indumentaria de la Tricolor.

Lorenzo dio un primer partido sobre cómo lo vio: “James se siente bien físicamente. Ha jugado poco, pero ha entrenado bastante, así que vamos a verlo en estos días”.