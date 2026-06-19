Novia de James Rodríguez tuvo inesperada reacción en pleno partido de Colombia vs. Uzbekistán: “Se me encharcaron los ojos”

La atención que despierta la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 no se limita a lo que ocurre dentro de la cancha. Las parejas y los familiares de los jugadores también han captado el interés de los aficionados, sobre todo en redes sociales, donde comparten momentos relacionados con la participación del equipo nacional.

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Una de las figuras que recientemente llamó la atención fue Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, quien publicó un carrusel de fotografías para sus más de 143.000 seguidores. Muy rápido, las imágenes generaron reacciones entre los usuarios, que siguieron de cerca cada detalle de su presencia durante la cita mundialista.

Duque ha acompañado al capitán de la Tricolor en distintos momentos de su carrera y se ha convertido en una presencia habitual en los compromisos de la Selección. Con el paso del tiempo, también ha fortalecido su popularidad en plataformas digitales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

En esta oportunidad, la modelo volvió a destacar por su estilo y sentido de la moda, aspectos que suelen recibir elogios de sus seguidores. Su publicación no tardó en acumular comentarios y muestras de apoyo, consolidando una vez más el interés que genera entre quienes siguen de cerca la actualidad de James Rodríguez y su entorno familiar.

En medio del partido Colombia vs. Uzbekistán, la joven fue el foco de miradas tras tener una inesperada reacción. La mujer estaba en las tribunas cuando quiso grabar un instante puntual.

Luisa Duque se grabó mientras estaban entonando el himno nacional de Colombia y mostró cómo se emocionaba. La pareja del futbolista indicó que ese momento fue muy fuerte y particular.

“Se me encharcaron los ojos cantando el himno, qué momento”, escribió.

Luisa Duque, novia de James Rodríguez, lo acompañó en el encuentro Colombia vs. Uzbekistán. Foto: Instagram @luisamariaduque11

De igual manera, la modelo subió un carrete de fotos en las que mostró su experiencia en México, acompañando a la Selección Colombia y a su pareja sentimental.